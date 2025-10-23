Decepción en el Puerto de Algeciras por el aplazamiento de un año del marco de emisiones nulas de la OMI

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ha mostrado su decepción por el aplazamiento un año en la adopción del marco de emisiones contaminantes netas nulas para el transporte marítimo por parte de la Organización Marítima Mundial (OMI). Se trata del primer sistema mundial que prevé fijar los precios del carbono para ese sector.

El aplazamiento se acordó el pasado viernes en una votación al término del segundo periodo de sesiones extraordinario del Comité de protección del medio marino de la OMI (con sede en Londres).

El marco Net-Zero de la OMI -las normas regulatorias sobre el combustible marino y los precios de emisiones de gases de efecto invernadero- fue aprobado en abril como parte del objetivo de lograr las cero emisiones netas en el transporte marítimo mundial para 2050. En principio, se preveía que esas medidas entraran en vigor en 2027 y fueran obligatorias para los grandes buques transoceánicos de más de 5.000 toneladas, que emiten el 85% de las emisiones de CO2 del transporte marítimo internacional. Ahora pasará a 2028.

Entre sus elementos clave se incluye la implantación de un estándar mundial para reducir la intensidad de gases de efecto invernadero (GEI) de los combustibles marinos y cómo de limpia debe ser la energía utilizada por un buque en función de su impacto climático.

"La posposición genera incertidumbre regulatoria y fomenta una fragmentación de medidas, como el sistema ETS en la Unión Europea, que distorsionan la competitividad de nuestros puertos y operadores frente a regiones no sujetas a estos regímenes. Desde el Puerto de Algeciras seguimos comprometidos con la descarbonización y con la creación de corredores verdes y digitales, como el que nos une con el Canal de Panamá, pero insistimos en la necesidad de un marco global, coherente y equitativo, liderado por la OMI, que garantice un verdadero avance hacia un transporte marítimo sostenible", ha especificado Gerardo Landaluce, presdiente de la APBA. La Agencia Europea de Puertos (ESPO) también ha lamentado el aplazamiento.

Asimismo, el marco permitirá la creación de un primer mecanismo global para fijar los precios de las emisiones, que junto con incentivos financieros pretende animar a las navieras a usar combustibles y tecnologías más limpias y de cero emisiones, tales como el metanol renovable o el amoniaco.

Este mecanismo de tarificación se aplicará a una parte de las emisiones del transporte marítimo a partir de 2028, con un precio inicial de 100 dólares por tonelada de CO2, y prevé generar ingresos de entre 11.000 y 13.000 millones de dólares anuales (entre 9.738 y 11.509 millones de euros) que se destinarán de forma equitativa y con especial atención a los países y estados insulares menos desarrollados.