El Puerto de Algeciras y el canal de Panamá crean un corredor verde para coordinar sus inversiones en descarbonización

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) y la Autoridad del Canal de Panamá crean un corredor verde y digital para coordinar sus inversiones enfocadas en la descarbonización del comercio marítimo y así reducir las emisiones contaminantes en una de las rutas más transitadas del planeta.

“Fieles a nuestra Estrategia Verde, promovemos inversiones coordinadas para el suministro de combustibles alternativos, como biocombustibles, e-metanol, amoniaco; el desarrollo de conexiones eléctricas para buques (OPS); así como la digitalización de la logística y la eficiencia operativa, garantizando un enfoque integral y escalable hacia el transporte marítimo climáticamente neutro. Son medidas que ya estamos implantando, y con este proyecto lo haremos de forma paralela a nuestros socios de proyecto en Panamá”, ha apuntado Gerardo Landaluce, presidente del Puerto de Algeciras.

El acuerdo, formalizado mediante un memorando de entendimiento, se centra en coordinar acciones e inversiones orientadas al desarrollo de combustibles sostenibles y de infraestructuras de electrificación en ambos puertos. Con esta iniciativa, ambas entidades buscan avanzar en la descarbonización del tráfico marítimo de contenedores en la conexión transoceánica que enlaza el canal de Panamá con el estrecho de Gibraltar, considerada una vía estratégica para el comercio mundial.

El memorando será presentado oficialmente este jueves en Bruselas, durante el Global Gateway Forum 2025, por los gobiernos de España y Panamá. La representación española estará encabezada por el secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo, Benito Núñez, junto al presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, y el presidente de la APBA, Gerardo Landaluce. Por parte panameña acudirán el ministro de Asuntos Exteriores, Carlos Guevara, y el embajador ante la Unión Europea, Ángel Riera.

El estudio de viabilidad del futuro corredor verde y digital entre Panamá y el Puerto de Algeciras estima que el proyecto permitirá un ahorro anual de unas 800.000 toneladas de CO₂, equivalente a retirar de las carreteras unos 400.000 vehículos.

La iniciativa se enmarca en la Estrategia Global Gateway, el gran programa europeo de inversión exterior dotado con 300.000 millones de euros, en el que el Puerto de Algeciras aspira a desempeñar un papel clave como socio logístico de referencia.

Ya el pasado mes de septiembre, la APBA presentó en Costa Rica su primera iniciativa incluida en esta estrategia: el Proyecto de Interoperabilidad Digital entre la Plataforma de Comercio Centroamericana y el Port Community System de Algeciras, que busca impulsar el intercambio comercial de productos frescos entre España y Centroamérica y reforzar la conexión birregional desde la óptica tecnológica y sostenible.