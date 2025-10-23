El Parlamento Europeo mantiene abierta la denuncia sobre el sistema de control de emisiones y pide una respuesta a la CE

La Comisión de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo ha decidido mantener abierta la Petición 0168/2025, presentada por el abogado Félix Cervantes, y solicitar una respuesta escrita a la Comisión Europea sobre la extensión de la Directiva ETS al transporte marítimo, que grava con una tasa las emisiones de CO2 de los buques que hacen escala en los puertos de la unión. La propuesta pretende evaluar su impacto en la competitividad de los puertos periféricos europeos, como el de Algeciras, y garantizar que la normativa no genere una desventaja injusta para las infraestructuras portuarias de la periferia frente al centro de Europa.

En su intervención, Cervantes alertó sobre la pérdida de competitividad que sufren puertos como Algeciras, Valencia o los de Canarias, frente a otros no comunitarios en Norte de África, Asia Oriental, Reino Unido, Islandia o Noruega, donde la tasa ETS tiene efectos limitados o nulos. Además, denunció que la normativa consolida una “Europa a dos velocidades”, perjudicando a la periferia, y advirtió sobre los riesgos para la seguridad de la cadena de suministro y la autonomía estratégica de la UE, al favorecer la deslocalización de tráficos hacia terceros países. Según Cervantes, esto podría conducir a una concentración del sector logístico-portuario en el centro de Europa, eliminando progresivamente los trasbordos en zonas periféricas como los de Algeciras.

Félix Cervantes, ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

El abogado sostiene que la aplicación del ETS al transporte marítimo vulnera principios básicos de la UE y perjudica a los puertos comunitarios frente a los de terceros países. Alega discriminación indirecta, "ya que los puertos de la UE soportan cargas que no tienen sus competidores extracomunitarios"; distorsiones de la competencia, "porque el desvío de tráficos genera ventajas impropias para puertos no UE, equivalentes a ayudas de Estado indirectas", y falta de proporcionalidad: "El objetivo climático es legítimo, pero las medidas sonn desproporcionadas respecto al daño económico portuario", señala.

El debate contó con la participación de eurodiputados de distintos grupos políticos. Elena Nevado del Campo (PP, PPE) defendió la necesidad de un esquema de reciprocidad, mientras que Hana Jalloul Muro (PSOE, S&D) reconoció el riesgo de fuga de carbono pero respaldó la medida. Jorge Buxadé (Vox, Patriots of Europe) denunció que la desventaja competitiva fue creada deliberadamente, aportando datos comparativos: "Tánger ha aumentado su tráfico un 346% en la última década, frente al estancamiento de Algeciras", indicó. Vicent Marzà (Compromís, Verdes) propuso una solución técnica basada en medir la huella de carbono por trayecto completo, mientras que la eurodiputada griega Maria Zacharia (Partido Popular Europeo) rechazó la petición.

La Comisión PETI acordó que la petición seguirá abierta, lo que permitirá un mayor escrutinio del ETS marítimo y su impacto en los puertos periféricos europeos. Cervantes valoró la decisión como un paso relevante para visibilizar la fragmentación potencial del mercado único europeo y proteger la posición estratégica de los puertos españoles.