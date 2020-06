El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, espera que se anteponga la salud a la economía en la toma de cualquier decisión sobre la Operación Paso del Estrecho de este año 2020.

"Hay unos condicionantes fundamentales. Uno de ellos depende de que Marruecos abra o no sus fronteras. No es cuestión de que se quiera o no se quiera tener Operación Paso del Estrecho si no de si los marroquíes pueden o no transitar por la Península Ibérica si las fronteras siguen cerradas. Incluso también para los que quieran ir en avión", ha comentado ante el debate político sobre si se plantea el dispositivo de este año y en qué forma.

Landaluce espera que este martes, cuando está prevista una reunión de coordinación, se despejen algunas incógnitas sobre el formato de la OPE 2020. "El martes sabremos algo más concreto cuando se celebre una reunión de coordinación, pero todos los que tienen dos dedos de frente saben que hay que anteponer la salud de los ciudadanos, la prevención, sobre la economía", ha apuntado.

"Queremos tener actividad económica y empleo en Algeciras y el Campo de Gibraltar. Pero también salud y seguridad, así que veremos mañana cuáles son las propuestas, las iniciativas, si se hace una OPE atrasada en el tiempo o con otro formato", ha explicado.