UGT, CCOO y USO proponen este jueves 20 para la votación del preacuerdo de Acerinox

Los Barrios/Los sindicatos que conforman el comité de empresa de Acerinox en Los Barrios se reunirán este martes a las 17:00 de forma telemática, tras llegar a un consenso. La sección de UGT-FICA Acerinox, USO y CCOO van a plantear de forma conjunta que la votación de la plantilla al preacuerdo se celebre este jueves 20, de 5:00 a 23:00 en la propia factoría. "Entendemos que no es necesario una asamblea general porque el clima no lo permite, además los trabajadores conocen la propuesta porque se han celebrado varias asambleas", ha indicado el secretario general de UGT FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez Saucedo, quien ha apuntado que no hay otra posibilidad que votarla. "Valoramos la propuesta en sí misma y la única alternativa que hay es una fábrica a tres turnos y despidos. No es la propuesta que quisiéramos pero no es tan mala como para no firmar el convenio", ha argumentado.

El secretario general de Industria de CCOO Andalucía, José Hurtado, ha añadido que es importante que sea aprobado por todos los sindicatos. "Me gustaría que fuera aprobado por unanimidad porque muestra unidad a la hora de tomar decisiones", ha aclarado Hurtado quien espera que ATA también se muestre favorable, tras su negativa de convocar el referéndum.

Rodríguez ha afeado los actos vandálicos que siguen produciéndose en el entorno de la fábrica. En la mañana de este martes, un delegado de UGT se ha encontrado su coche con las cuatro ruedas rajadas. "Entendemos que esto no es bueno para la plantilla para Acerinox, además condenamos lo del compañero Alberto Padilla -que le ocurrió lo mismo el pasado lunes-. Somos trabajadores, tenemos que que llegar a la normalidad para tener una convivencia como en cualquier otra empresa", ha concluido.

Las mejoras del preacuerdo

La base del acuerdo es la propuesta para el convenio presentada por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) el pasado 13 de mayo, que mantiene el sistema de cinco turnos de trabajo, en vez de tres. Al texto se han añadido cuestiones como una mejora de la subida salarial retroactiva desde el año 2023 y un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), cuya activación se justifica en los procesos de puesta en marcha paulatina de la planta que se encuentra paralizada por la huelga desde el 5 de febrero pasado.

El compromiso se cerró en la reunión entre la dirección de Acerinox Europa y los representantes de los trabajadores, que habían sido convocados por la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, la madrugada del martes 11. A la cita, asistieron también la viceconsejera de Empleo, Beatriz Barranco, y el presidente del CARL, José Manuel Gómez.

El preacuerdo se basa en la propuesta para el convenio que elaboró en mayo el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) para el periodo de 2023 a 2027, aunque se mejoran al alza los principales puntos del bloque económico y la compensación económica del sistema de disponibilidad. El texto del CARL, a su vez, también mejoraba la anterior oferta de la empresa.

La subida salarial prevista para el año 2023, con efecto retroactivo, pasa a ser en este preacuerdo del 3,1% (en la del CARL del 2,75%). Para el año 2024 se plantea un 2,75%; para los años 2025 y 2026 se prevé un 2% y un 2,5% para 2027. Así, se mejora el porcentaje para el año 2023 mientras que el texto del CARL ya mejoraba los de los años 2024 y 2027 respecto del último texto de la empresa.

Aplicando los porcentajes de subida salarial de manera consecutiva (año a año), los trabajadores de Acerinox tendrían garantizado un aumentado del salario en al menos un 12,97% en cinco años. La propuesta del CARL mejoraba en un 12,58% frente al 11,49% correspondiente a la última propuesta de la empresa.

Esta subida abarca a todos los conceptos salariales y tablas del convenio, salvo los que se consideren expresamente como congelados. El sistema de compensación por las posibles subidas del IPC permanece sin cambios sobre el texto del CARL.

El texto recoge la necesidad de aplicar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo. “Al reanudarse la actividad después de la desconvocatoria de la huelga, las partes se comprometen a iniciar el periodo de negociación de un ERTE en las mismas condiciones económicas para los trabajadores que el ERTE 15/2022, con el compromiso de las partes de prorrogar el ERTE siempre que concurran las causas que lo originaron".

Supone igualmente una sensible diferencia frente a la posibilidad de un ERE (despidos) para más 500 trabajadores en caso de no alcanzarse un acuerdo y se implante un sistema de tres turnos en la fábrica.

El sistema del plus de disponibilidad, cuya adscripción por parte de los trabajadores sigue siendo voluntaria, mejora el importe de las llamadas a fábrica. Se mantiene un máximo de seis convocatorias al mes y el plus base de 275 euros. Ahora, la primera y segunda llamada serían compensadas con 80 euros (50 en el texto del CARL) y de la tercera a la sexta, con 60 euros (también 50 en el convenio redactado por el CARL).

Otras mejoras van vinculadas a las libranzas, las vacaciones y la ampliación del fondo para préstamos.