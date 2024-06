El ambiente se enrarece a la espera de la votación del acuerdo de Acerinox

El ambiente se enrarece en el entorno de Acerinox a la espera de que la próxima semana comience el proceso de debate y posible aprobación del proyecto de convenio pactado en la madrugada del día 11, tras una maratoniana reunión, por la dirección de la compañía con UGT, USO, CCOO y Coordinadora con la mediación de la Junta de Andalucía.

Las oficinas de las secciones de los cuatro sindicatos de la fábrica fueron objeto el jueves de un ataque. La puerta del sindicato ugetista fue reventada y, al igual que las del resto de sindicatos partidarios de firmar el preacuerdo de convenio colectivo con la empresa, fue objeto de pintadas. “Corruptos” y “traidores” puede leerse en ellas, dos de los adjetivos que empleó días atrás contra esos sindicatos el presidente del comité de empresa y líder del sindicato ATA, José Antonio Gómez Valencia.

El ataque fue detectado en la tarde de este viernes cuando miembros de dichos sindicatos se personaron en el edificio que alberga las sedes de los sindicatos –todas cerrada con llave– situado fuera de la factoría y cuya puerta principal de acceso suele estar abierta. La sospecha es que los destrozos fueron provocados la tarde anterior, según comenta José Manuel Rodríguez Saucedo, trabajador de la planta y secretario del Metal de UGT de Andalucía, quien en conversación con Europa Sur adelantó la presentación de una denuncia por lo ocurrido.

“Es un acto vandálico total”, aseguró Rodríguez Saucedo, quien no puede especificar por el momento si, una vez reventada la puerta, los atacantes se llevaron algún tipo de documentación.

Reunión

Según Rodríguez Saucedo, las cuatro organizaciones solicitarán una reunión del comité de empresa para que este órgano convoque una asamblea informativa, para tratar con la plantilla el contenido y propósito del futuro convenio, o bien directamente un nuevo referéndum para votar la propuesta, como ya se hizo el pasado 16 de mayo con la propuesta redactada por los mediadores del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL).

“Esperemos que para entonces estén más fríos los ánimos”, señala el dirigente de UGT, quien no descarta que la reunión del comité de empresa se celebre fuera de las instalaciones de Acerinox –custodiada día y noche por los piquetes de ATA– y con protección policial ante el clima de violencia generado tras más de cuatro meses de paro laboral: al ataque sufrido por las sedes de los cuatro sindicatos hay que sumar las denuncias presentadas por la Guardia Civil contra trece personas, a la que identificó como autoras de sendos delitos por desórdenes públicos, cuyo resultado fueron la quema de algún contenedor en la vía de servicio de la A-7 a la altura de Los Barrios.

ATA

El portavoz del comité de huelga de la planta de Acerinox en Los Barrios y responsable del sindicato ATA, José Antonio Gómez Valencia, manifestó este viernes que es necesario calmar los ánimos y celebrar una asamblea de trabajadores “para que los compañeros de los otros sindicatos nos expliquen su postura”, en referencia a la ratificación del preacuerdo sobre el convenio colectivo, alcanzado el pasado día 10 en la Consejería de Empleo.

Los representantes de los sindicatos UGT, USO, CCOO y Coordinadora son partidarios de apoyar el preacuerdo, un texto del que ATA reniega, lo que genera un agrio cruce de declaraciones y tensiones. Gómez Valencia, al contrario de otras ocasiones, se mostró esta vez conciliador. “Cuando se traiga a votación [el preacuerdo] se hará lo que diga la plantilla, estemos o no estemos de acuerdo; cada uno tendrá su propio pensamiento pero hay que respetar lo que salga en las urnas”, aseguró en una grabación de audio difundida entre sus afiliados.

El portavoz de ATA ha hecho un llamamiento a la calma. "Nos ponen el sello de trabajadores de Acerinox y no podemos hacer estas cosas. Nosotros hemos hecho manifestaciones de forma pacífica y ahora nos tachan a todos de lo mismo. Somos trabajadores de Acerinox y estamos todos metidos en el mismo saco", ha añadido Gómez, quien ha reiterado que esto no es "ninguna guerra sino una reivindicación pacífica".

"Por favor, pido que paréis porque no merece la pena verte en la cárcel por hacer un acto así que no sirve de nada, porque si ocurre una desgracia y muere alguna persona ya no sólo destroza a su familia, a la suya propia y a todos los trabajadores de Acerinox que nos van a tachar de delincuentes", ha apostillado.

La Guardia Civil ha identificado y denunciado a 13 trabajadores de la factoría de Acerinox de Palmones por provocar disturbios a primera hora de la mañana de este viernes en la vía de servicio de la A-7 a su paso por Los Cortijillos.

Varias unidades de la Guardia Civil se han desplazado hasta las inmediaciones poco antes de las 8:00 para disolver a un grupo de empleados de la factoría que pretendían quemar varios contenedores y neumáticos con la previsible intención de cortar la autovía A-7 en plena hora punta.

La intervención se ha saldado sin detenciones, si bien los agentes han identificado y denunciado al grupo por desórdenes públicos, según han confirmado a Europa Sur desde la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras.

Sobre las 7:30, el grupo fue visto merodeando por el puente sobre la autovía cercano al hipermercado, las inmediaciones del campo de fútbol de Los Cortijillos y la vía de servicio que discurre paralela a la principal carretera de la comarca.

Poco antes de las 8:00, alguno de los integrantes del grupo llegó a prender fuego a un contenedor de basuras cercano a la urbanización Los Álamos, según alertaron varios vecinos al servicio de Emergencias del 112 Andalucía. Los propios residentes apagaron las llamas sin que fuera necesario movilizar a los Bomberos. Además, la parada de autobús de Los Cortijillos también ha sido objeto de vandalismo.

El último corte de la A-7, el pasado abril

El último corte de carreteras por parte de los trabajadores en huelga se produjo el pasado 2 de abril, cuando varios grupos de empleados de la siderúrgica cortaron, alrededor de las 7:00 y de forma simultánea, el acceso norte al Puerto de Algeciras por la A-357, la A-7 en ambas direcciones y el nudo A-381 entre Jerez de la Frontera y Los Barrios.

Aquella protesta colapsó prácticamente todo el arco de la Bahía de Algeciras durante más de cinco horas, hasta el mediodía, cuando los huelguistas se retiraron de vuelta a las inmediaciones de la factoría.

Dicha protesta generó un alto nivel de rechazo social en el Campo de Gibraltar, ya que aquella jornada cientos de campogibraltareños llegaron tarde a sus trabajos, citas médicas, entrevistas laborales y toda clase de compromisos. La repulsa por la medida llevó entonces al comité de huelga a pedir a los empleados que cesaran en este tipo de medidas para evitar "caer en la trampa".