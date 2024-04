El comité de huelga pide a la plantilla de Acerinox que "deje tranquila" la A-7 para no "caer en la trampa"

"Un día malo lo tiene cualquiera: los nervios están tensos porque no estamos cobrando y cada uno tenemos una situación familiar diferente", ha explicado el portavoz del comité de huelga de Acerinox, José Antonio Gómez Valencia, en relación al corte de la A-7 entre Algeciras y Palmones este martes, que bloqueó al Campo de Gibraltar durante más de cinco horas.

"Vamos a dejar las autovías tranquilas", ha pedido este representante. "Vamos a dejar a la gente tranquila", ha insistido la cara visible del comité de huelga mediante un mensaje de voz.

Sobre el incendio registrado en el interior de la factoría de Palmones durante esa misma jornada y que provocó que Acerinox Europa anunciara horas después mediante un comunicado que se planteaba el cierre patronal de la fábrica, Gómez Valencia ha justificado que entiende "que un grupo de personas quiera hacer cosas por su cuenta porque están atacados de los nervios, pero la entrada de los servicios mínimos debe respetarse". "Lo que sucedió no beneficia a ninguno", valora este portavoz.

"Si el martes tuvisteis algún careo con los compañeros de los servicios mínimos, pedid disculpas. Nadie se va a morir por eso", ha recomendado a sus compañeros.

Este portavoz opina que detrás de este conflicto laboral que ya dura dos meses palpita "un trasfondo" creado por "mucha gente que no quiere que esto se solucione rápido", pero pide tranquilidad a los huelguistas. "No podemos caer en la trampa". Y añade en su audio: "No es normal que los antidisturbios aparecieran justamente cuando ya nos habíamos ido de la autovía. Esto tiene un trasfondo político. Tenéis que pensar un poquito en todas esas cosas".

Gómez Valencia considera que "los están provocando" para que "vayan a la autovía" y, al final, "se nos pone todo el mundo en contra" para que "perdamos la batalla contra la empresa".

Sobre la próxima reunión programada para este 5 de abril entre trabajadores de Acerinox y representantes de la compañía, el portavoz ha indicado que "vamos a esperar al viernes, a ver qué trae la empresa y si empieza a ofertar algo sensato". Y concluye que "estamos perdiendo dinero todos: la empresa y nosotros".

El pasado lunes, 1 de abril, tuvo lugar la primera reunión en la que ambas partes se sentaron con la mediación del CARL para comenzar a desbloquear la negociación, pero ni la patronal ni la parte social salieron satisfechos de esa cita.