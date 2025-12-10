Los Barrios anuncia sus premiados 2026 y aprueba medidas clave para la playa, la seguridad y los servicios básicos

El Pleno de Los Barrios aprueba las distinciones de vecindad y ciudadanía para 2026, este martes.

El Pleno municipal de diciembre en Los Barrios ha dejado una sesión de amplio consenso y numerosa actividad. Por unanimidad, la corporación aprobó inicialmente las candidaturas a los Títulos de Vecindad y Ciudadanía 2026, propuestas por asociaciones y entidades del municipio, y que se entregarán durante la gala del Día de Andalucía.

La delegada de Participación Ciudadana, Sara Lobato, agradeció el trabajo de los colectivos implicados en las propuestas para estas distinciones, enmarcadas en las Jornadas Culturales Andaluzas. En esta edición formaron parte de la comisión representantes de las asociaciones de vecinos de Santa Rosa, Lazareto, El Villar, El Pozo, y de las asociaciones Alcaría, Lulacris y Telethusa.

El alcalde Miguel Alconchel destacó la “valía” de todas las personas y entidades reconocidas, así como la labor de la delegada Lobato y la comisión vecinal. También todos los portavoces municipales felicitaron a los premiados.

Premiados 2026

Los galardones aprobados fueron los siguientes:

Cultura: Nicolás Ceballos Ruiz , por 35 años de dedicación a la Peña La Tagarnina y su papel clave en el carnaval barreño y en la vida asociativa local.

Empresa: Materiales de Construcción El Palmarillo , negocio familiar que simboliza esfuerzo, cercanía y confianza para vecinos y profesionales.

Ciencia: Juan José Salazar Domínguez , por su trayectoria al frente de Cepsa —actual Moeve— y su defensa del sector industrial en Los Barrios y el Campo de Gibraltar.

Compromiso Social: María de los Ángeles López Moriche, por su intensa labor voluntaria en actividades municipales, especialmente en la organización del Día del Niño.

Ana Prieto, en las pistas de atletismo de Algeciras. / Andrés Carrasco

Deportes: Ana Prieto, joven atleta que acumula medallas de oro y representa al municipio en competiciones internacionales, fomentando valores como el esfuerzo y la vida saludable.

Ordenanzas, seguridad y protección ambiental

El Pleno aprobó también —de nuevo por unanimidad— la modificación de la Ordenanza nº 13, que regula el uso y disfrute de la playa de Los Barrios.

Además, salió adelante la revisión del Plan de Actuación Local ante el riesgo de contaminación del litoral, elaborado por Protección Civil. El documento actualiza la información geofísica del territorio, las zonas potencialmente afectadas, el catálogo de recursos y la relación de empresas obligadas a contar con planes de autoprotección.

El plan fija la estructura de respuesta municipal para situaciones de emergencia por vertidos que puedan afectar a la playa o a los estuarios, incluidos los provocados por accidentes marítimos o industriales, y establece un sistema permanente de información y alerta.

Intenso bloque de mociones políticas

La sesión continuó con numerosas mociones de los distintos grupos.

Los Barrios 100x100: financiación de gastos corrientes

La formación presentó una propuesta para instar al Ministerio de Hacienda a que los próximos convenios con la Mancomunidad incluyan no solo inversiones, sino financiación para gastos corrientes vinculados al agua, saneamiento y residuos.

La portavoz, Sara Lobato, defendió que esta medida permitiría aliviar el recibo de los vecinos ante el aumento de costes y garantizar la estabilidad de los servicios básicos.

Partido Popular: defensa del campo y la pesca

El PP elevó una moción para exigir al Gobierno de España la rectificación de la propuesta europea que plantea recortes en la PAC (-22%) y en la Política Pesquera Común (-60%).

Su portavoz, Antonio Dávila, mostró su apoyo al sector primario y reclamó una defensa firme ante la UE para evitar un impacto “grave” en agricultores, ganaderos y pescadores.

Vox: tarifas del agua y lucha contra el narcotráfico

Vox presentó dos mociones.

La primera pedía a la Mancomunidad y a Arcgisa contener las tarifas de agua y residuos, suspender nuevas subidas hasta tener un estudio actualizado y ampliar las bonificaciones sociales, creando además una ayuda específica para la tasa de residuos.

La segunda, aprobada con 15 votos a favor y la abstención del PSOE, reclamaba recuperar la unidad Ocon-Sur y reforzar los medios contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar. La portavoz, Celia Fuentes, exigió un aumento estable de agentes y recursos tecnológicos para Guardia Civil y Policía Nacional.

Mociones de control: vehículos, acerado y contratos

El PSOE presentó varias iniciativas de fiscalización. Preguntó por la situación de los vehículos municipales —seguros, ITV y unidades fuera de servicio— y por el contrato para la adquisición de nuevos vehículos. El alcalde aseguró que “las pólizas han estado siempre en vigor” desde el 1 de agosto.

Los socialistas reclamaron además un plan de mejora del acerado, ante su progresivo deterioro. La delegada de Urbanismo, Sara Lobato, informó de que se está realizando un estudio previo para planificar las actuaciones.

También formularon una moción de control sobre el servicio de ayuda a domicilio no vinculado a la Ley de Dependencia.

Movimiento Barreño: procedimientos judiciales

Movimiento Barreño solicitó información detallada sobre los procedimientos judiciales abiertos que afectan al Ayuntamiento: causas, fases procesales, cantidades reclamadas y gastos asociados entre 2023 y 2025, incluidos pagos a procuradores, abogados externos o indemnizaciones.

Vox: concesión del complejo deportivo San Rafael

Por su parte, Vox registró otra moción de control respecto a la concesión demanial del complejo deportivo San Rafael.