Los Barrios proyecta conceder el complejo San Rafael a Reygadas Sport por 40 años

El Ayuntamiento de Los Barrios tramita la concesión durante cuarenta años de los campos de fútbol del complejo San Rafael a la empresa Reygadas Sport, que desde 2021 tiene el control de la Unión Deportiva Los Barrios. El anuncio de este proyecto, que tuvo lugar en el último Pleno municipal, ha dado pie a la creación de una plataforma ciudadana (El Deporte de Los Barrios no se vende) que recoge firmas para que no llegue a consumarse, y a la petición registrada este miércoles por el PSOE al equipo de gobierno —formado por Los Barrios 100×100 y Partido Popular— para que la decisión sea, como poco, sometida a consulta popular, como en su día sucedió con la cubierta de la plaza de toros.

El ambicioso proyecto que el empresario mexicano José Alfredo Reygadas ha presentado al Ayuntamiento implica la remodelación total de las actuales instalaciones, tanto del Carlos Piña como de los campos anexos, la explanada del antiguo cine de verano y los edificios de vestuarios. En su conjunto, las instalaciones están valoradas en 3,6 millones de euros, según calcula el PSOE.

A cambio de hacerse con el complejo San Rafael, la concesionaria compensaría al municipio con la construcción de las nuevas instalaciones deportivas y su posterior mantenimiento, que en la actualidad corren por cuenta del Ayuntamiento.

El empresario mexicano entiende que Los Barrios podría verse beneficiado por el trasiego de selecciones nacionales del Mundial 2030

Como ya hicieron en el último Pleno tanto el alcalde, Miguel Alconchel, como el concejal de Deportes, Raúl Álvarez, el teniente de alcalde de las áreas de Economía y Hacienda, Manuel Muñoz, defiende las bondades de la iniciativa. En declaraciones a Europa Sur, el edil de Los Barrios 100x100 sostiene que en espera de que puedan resolverse las posibles reclamaciones, el proceso de concesión se ha desarrollado con enorme pulcritud. Si sale adelante, subraya, "será porque Reygadas presentará las debidas garantías y avales", con la bendición de los técnicos municipales.

Un gran centro de fútbol

El objetivo es crear un gran centro de fútbol que aspira a convertirse en la sede en la que lleven a cabo sus entrenamientos diferentes equipos de élite, especialmente de Europa del Este, que realizan concentraciones en la zona en el transcurso de sus respectivos parones de invierno.

Reygadas aspira a poner en marcha, con Los Barrios como epicentro, un proyecto muy similar que en su día constituyó en San Pedro de Alcántara (Málaga) el actual propietario de la Real Balompédica Linense, Andrés Roldán, que lo ha extendido por toda la Costa del Sol (incluido Sotogrande, en San Roque) y diferentes puntos de España, Portugal y países de Sudamérica.

El empresario mexicano entiende que, al disfrutar de un complejo como el que ha proyectado, Los Barrios podría verse beneficiado por el trasiego de selecciones nacionales del Mundial 2030, que tiene entre sus sedes a España y Marruecos.

La Unión, a la deriva

Lo que a primera vista podría parecer casi una gallina de los huevos de oro ha encontrado, empero, una fuerte réplica en numerosos sectores de la ciudadanía barreña. Buena parte de esa aversión tiene que ver con la controvertida figura de Reygadas.

Su proyecto deportivo en la Villa ha consumado la desaparición de los equipos juvenil y cadete de la Unión y el primer equipo, hasta hace no mucho con un protagonismo preeminente en Tercera división, ocupa ahora plaza de descenso en el grupo I de la División de Honor Andaluza, la sexta categoría del escalafón nacional, después de enlazar seis derrotas consecutivas.

El empresario mexicano José Alberto Reygadas

En gran medida, la trayectoria de la UD Los Barrios está condicionada por la marcha de varios de los jugadores que comenzaron la pretemporada, especialmente los que no residen en la zona, debido a que ni siquiera percibían compensación económica por sus desplazamientos, según explican algunos de los afectados.

José Alfredo Reygadas es también propietario del Mons Calpe de Gibraltar, que en diciembre de 2021 fue multado por la UEFA con 15.000 euros y una propuesta de exclusión de competiciones europeas durante tres años debido a sus incumplimientos en los pagos.

El PSOE solicita una votación popular

Nada más reconocerse que el equipo de gobierno veía con muy buenos ojos el proyecto de Reygadas, a través de las redes sociales cobró forma la plataforma vecinal El Deporte Barreño No Se Vende, que recoge firmas contra el proyecto y anuncia movilizaciones en caso de que el Consistorio siga adelante con su plan.

Tanto Movimiento Barreño como el PSOE, que forman parte de la oposición, se han manifestado de forma inequívoca contra lo que consideran un "atropello a los derechos" de los vecinos de la Villa.

Daniel Perea, portavoz del PSOE, sostiene que desde que Reygadas relevó a Álvaro Moya y a Pablo Nazábal en 2021 el número de niños y niñas federados con los gualdiverdes ha disminuido de manera notable. De hecho, en la presente temporada la Unión no cuenta ni con equipos en las categorías juvenil y cadete.

“El coste de las familias para que los niños puedan practicar fútbol ha subido notablemente desde la llegada de Reygadas, obligando a muchos padres a llevarse a sus hijos a otros clubes del municipio”, recalca.