Brutal persecución en Los Barrios: un narco intenta atropellar a un guardia civil y provoca varios heridos

Vehículo de la Guardia Civil tras la persecución en Palmones, con los airbags activados y la luna delantera rota.

La tensión ha vuelto a dispararse esta semana en la margen del río Palmones, en el término municipal de Los Barrios, durante una intervención que pudo acabar en tragedia. Agentes de la Guardia Civil de la Usecic (Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia) localizaron un vehículo todoterreno realizando un alijo ilegal cuando, al intentar interceptarlo, comenzó una peligrosa secuencia de embestidas, huidas y agresiones que dejó varios guardias civiles heridos.

Según ha informado la Secretaría Provincial de Jucil en Cádiz, el operativo se activó al detectar un Range Rover vinculado presuntamente a un desembarco de mercancía. En un primer momento, el vehículo obedeció la orden de detenerse, pero cuando uno de los ocupantes descendió, el conductor arrancó de nuevo de forma brusca.

En ese instante, trató de atropellar a un agente, que tuvo que lanzarse a un lado para evitar ser arrollado. Lejos de detener la huida, el fugitivo aceleró hacia otro de los vehículos oficiales, que intentó apartarse para evitar la colisión. Sin embargo, el todoterreno lo embistió con violencia antes de continuar su escapada.

El todoterreno de los narcos embistió al vehículo de la Guardia Civil con violencia antes de continuar su escapada. / Jucil

El conductor abandonó finalmente el coche al perder capacidad de maniobra y trató de huir a pie. Fue interceptado poco después, aunque opuso una fuerte resistencia a los agentes durante la detención. En el forcejeo, varios guardias civiles resultaron lesionados. El detenido portaba además tabaco de contrabando en el momento de su arresto.

Desde Jucil Cádiz subrayan que este nuevo episodio evidencia la creciente peligrosidad en la zona y la “impunidad con la que actúan estos grupos”, lo que sitúa a los agentes en un riesgo constante. Por ello, la asociación reclama con urgencia un aumento significativo de personal destinado en el Campo de Gibraltar, así como más y mejor material que refuerce la seguridad y eficacia en las intervenciones.

Estado en el que quedó el vehículo de la Guardia Civil tras un violento alijo frustrado junto al río Palmones que dejó varios agentes lesionados. / Jucil

Del mismo modo, Jucil insiste en la necesidad de un cambio legislativo que endurezca las penas por delitos relacionados con el narcotráfico y por agresiones a la autoridad. “Es imprescindible que los guardias civiles cuenten con una mayor protección y un respaldo legal claro para quienes patrullan, combaten el crimen y defienden el orden público”, afirman.

La asociación advierte de que la escalada de violencia y la resistencia sistemática a la autoridad hacen indispensable la adopción inmediata de estas medidas. “Solo así podremos garantizar un entorno seguro para los ciudadanos y para los profesionales que custodian nuestras fronteras y vías de comunicación”, concluyen.