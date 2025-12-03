El Ayuntamiento de Los Barrios aprueba cuatro proyectos para renovar espacios públicos por 200.000 euros

El Ayuntamiento de Los Barrios ha aprobado en su última Junta de Gobierno Local cuatro proyectos urbanísticos que supondrán una inversión global cercana a los 200.000 euros y que permitirán renovar y mejorar varios espacios públicos del municipio. El alcalde, Miguel Alconchel, ha detallado que estas actuaciones buscan “hacer más habitable” el entorno urbano y avanzar en accesibilidad, seguridad vial y eficiencia energética.

La intervención más destacada será la reforma del Patio Junco, situado en pleno centro de la localidad. El objetivo es transformar este enclave en un espacio de convivencia vecinal y reducir el protagonismo del vehículo privado. El proyecto incluye la renovación de las redes de saneamiento y la pavimentación, y saldrá a licitación por 73.666 euros.

Otra actuación prevista es la reparación integral de las escaleras de la plaza Luis de Góngora. Según explicó Alconchel, su avanzado estado de deterioro y el incumplimiento de la normativa vigente hacen necesaria una remodelación completa para garantizar la accesibilidad. El presupuesto de licitación es de 35.655 euros.

El plan incluye también la creación de una glorieta en el callejón de la Barca, en la zona de Aldea Rocío. Esta nueva infraestructura permitirá mejorar la circulación, además de incorporar nuevos aparcamientos y zonas verdes. La actuación contará con una partida de 69.718,23 euros.

La cuarta inversión será la finalización y reparación del acerado de la avenida Padre Juan José. El proyecto contempla la eliminación de barreras arquitectónicas, la mejora de los accesos para personas con movilidad reducida y la instalación de luminarias de alta eficiencia energética y baja contaminación lumínica.

Alconchel subrayó que estas obras forman parte de la estrategia municipal para “potenciar espacios públicos más accesibles, sostenibles y funcionales” y avanzar en la modernización del municipio.