La plantilla de la térmica de EDP en Los Barrios reclama una reconversión al hidrógeno verde sin despidos

Un grupo de trabajadores de la central térmica de Los Barrios y representantes del sindicato UGT han reclamado este martes a la compañía EDP, propietaria de las instalaciones, diálogo social y que la reconversión en una planta de producción de hidrógeno verde tenga en cuenta la recolocación del máximo número posible de personas.

Los empleados, junto con personal de las contratas que operan en las instalaciones, solicitan a la compañía lusa que aclare cuáles son sus planes de futuro para el desmantelamiento y reconversión de la térmica. A su vez, demandan que la mayor parte posible de los trabajadores se puedan integrar en las nuevas instalaciones y que, en caso de producirse despidos, no sean traumáticos (negociados).

La firma, con proyectos pioneros para la descarbonización, mantiene sus planes para iniciar la producción de hidrógeno verde y sus derivados en Los Barrios entre finales de 2027 y mediados de 2028 con una planta de hasta 130 megavatios (MW), aunque -de momento- aparca una segunda fase, la que supondría la consolidación de la producción con hasta 500 megavatios (MW) de capacidad. El aplazamiento se debe a la falta de madurez del mercado y la ausencia de un marco normativo en España para regular el consumo del hidrógeno verde por parte del sector industrial.

El alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, ha apoyado la concentración de la plantilla y trasladará a EDP el sentir de los trabajadores. "Vivimos un momento de incertidumbre. Es normal que los trabajadores estén preocupados por su situación laboral. Todos los humanos tenemos la costumbre de querer comer todos los días y tenemos que afrontar muchos gastos. Esta situación de incertidumbre genera una tensión importante en los trabajadores. Tenemos que buscar entre todos soluciones para estas personas no pierdan su puesto de trabajo", según el regidor barreño.

La pasada semana, la federación de Industria de la UGT mostró su "preocupación" por el cierre de la central térmica en un contexto de incertidumbre ante el despliegue de los proyectos de hidrógeno verde.

El secretario andaluz de FICA-UGT, José Manuel Rodríguez Saucedo, destacó que en otros territorios (caso de Huelva) ya hay obras en marcha vinculadas a inversiones en hidrógeno verde mientras que en el Campo de Gibraltar un centenar de empleos de la térmica dependen de su reconversión. “Las empresas han obtenido importantes beneficios en estos años y ahora pretenden cerrar sin ofrecer certezas ni proyectos sólidos. En el Campo de Gibraltar no vemos movimiento, ni obras, ni compromisos claros, y eso nos preocupa enormemente”, sostuvo.

El desmantelamiento de la térmica, sin marcha atrás

El Ministerio para la Transición Ecológica concedió el pasado noviembre la autorización para desmantelar en el plazo de cuatro años buena parte de la central térmica de Los Barrios; paso necesario para la segunda fase de implantación de los proyectos de hidrógeno verde de EDP (ahora en suspenso).

La central térmica de carbón comenzó a operar en 1985 bajo la compañía Sevillana de Electricidad (Endesa). De ahí pasó a manos de E.On y Viesgo antes de ser gestionada por Energías de Portugal (EDP). La planta llegó a paralizarse a principios de la década para favorecer la reconversión, si bien la invasión de Ucrania por parte de Rusia obligó a su puesta en marcha en aras a amortiguar la escalada de los precios de la energía. Ya en 2023, su uso fue testimonial: la térmica barreña estuvo en funcionamiento un total de 1.152,42 horas, equivalente a aproximadamente 48 días, con una producción bruta de 283,918 gigavatios hora, según datos de la propia EDP.

Vista aérea de la térmica de Los Barrios y los terrenos para las plantas de hidrógeno verde.

El proyecto contempla la permanencia in situ de equipos, edificios e instalaciones que se encuentran en buen estado: vallado y cierre de la parcela, caseta de vigilancia y control de accesos, viales y aceras, edificio de turbinas, generador, barras de salida y sistemas asociados, transformadores principales y auxiliares, líneas eléctricas de conexión y aparatos asociados, edificio auxiliar, estructura y cubierta del parque de carbones, almacenes, tanque de agua bruta (antiguo tanque de fuel), oficinas, aparcamientos, casetas, balsas, cántara, tuberías y todos los elementos que constituyen el sistema de captación y evacuación de agua de mar de refrigeración, sistema de aire comprimido, sistema contraincendios, alumbrado y sistema eléctrico, puerto de Endesa, subestaciones de Red Eléctrica y Endesa distribución, parcela de Endesa en lateral de vial de acceso de la central, y terrenos de concesiones de la Autoridad Portuaria de la bahía de Algeciras.

En cambio, del perfil de la bahía algecireña desaparecerá la icónica chimenea y la planta de Desulfuración de Gases de Combustión (DGC), puesta en marcha el 7 de abril de 2009 tras una inversión de 75,3 millones de euros desarrollada por E.On (la entonces propietaria de la instalación). Construida sobre una hectárea, con ella se redujeron las emisiones de dióxido de azufre en un 95% y las de partículas en un 65%.