La térmica de Los Barrios se convertirá en una planta de hidrógeno verde en 2026

La compañía EDP (Energías de Portugal) mantiene sus planes para reconvertir la central térmica de Los Barrios en una moderna planta de hidrógeno verde con la previsión de iniciar la producción en el año 2026.

La empresa avanza en su calendario de trabajo pese a que las actuales instalaciones de generación eléctrica -basadas en el carbón- se siguen utilizando de manera puntual (especialmente durante el invierno) para cubrir las necesidades del país. De hecho, durante 2023 la central estuvo en funcionamiento un tiempo equivalente a 48 días, según datos de la empresa.

EDP inició hace ahora justo un año la tramitación ambiental del proyecto a través de la Unidad Aceleradora de la Junta de Andalucía para transformar la térmica de 1985 en una moderna planta integral de hidrógeno verde con tres instalaciones principales: un parque fotovoltaico para generar la energía eléctrica de origen renovable necesaria para el proceso de las unidades de hidrólisis, que serían el centro principal de la instalación, y una zona de almacenamiento energético con baterías de ion-litio de 255 MW.

La primera fase prevista por la empresa abarca la instalación de los primeros 130 megavatios de electrolizadores en el emplazamiento de la térmica, con una inversión de 195 millones de euros, para operar dentro de dos años.

La compañía tiene previsto completar la reconversión de la central barreña con una segunda fase en la que se añadiría una capacidad adicional de 500 MW de electrolizadores, que estarían en servicio a partir de 2027, si las condiciones del mercado son favorables.

Energías de Portugal lleva años trabajando en este proyecto por el alto potencial de su emplazamiento, en plena Bahía de Algeciras, como punto para suministrar hidrógeno verde y sus derivados tanto a las industrias de la zona (como Acerinox, que utiliza este elemento en sus procesos productivos) como para la exportación a través del mar.

Uso de la térmica en 2023

La central térmica de Los Barrios, construida y operada en sus inicios por Sevillana de Electricidad (Endesa), aún aporta energía eléctrica a la red nacional. Durante el pasado año, la térmica barreña estuvo en funcionamiento un total de 1.152,42 horas, o que equivale a aproximadamente 48 días.

Durante estos periodos de funcionamiento, la instalación generó una producción bruta de 283,918 gigavatios hora, según datos de EDP.

Sobre el apagón final de la térmica, EDP destaca que las instalaciones atenderán a las necesidades del mercado. Es decir, se trata de una central que ejerce un papel de respaldo en momentos de especial necesidad, como ocurrió durante el año 2022 con la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. De no ser así, la central asumirá el papel de back up hasta su cierre definitivo, para el que la compañía no ha aportado fechas concretas.

Proyecto estratégico

El proyecto de EDP ha sido considerado estratégico para la transición energética por la Comisión Europea, al considerarlo Proyecto Importante de Interés Común Europeo (IPCEI Hy2Use).

Además, es una de las iniciativas adjudicatarias de ayudas por parte del IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético), dentro del Perte de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento (ERHA), correspondientes al programa de Proyectos Pioneros.

EDP pretende abandonar la producción con carbón en 2025 y tiene un proyecto "realista" para transformar sus centrales térmicas en green hubs vinculados a cuatro ejes energéticos: hidrógeno verde, almacenamiento energético, energías renovables y flexibilidad del sistema eléctrico.

Estos proyectos se enmarcan en el Plan de Negocio de EDP para el periodo 2023-2026, a través del cual prevé realizar inversiones por valor de 25.000 millones de euros para acelerar el despliegue de energías renovables, la flexibilidad del sistema eléctrico y el diseño de soluciones innovadoras para sus clientes.