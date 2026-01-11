EDP acomoda su transición al hidrógeno verde en Los Barrios a la madurez de la demanda

La transición energética al hidrógeno verde avanza, pero no tan deprisa como deseaba la Unión Europea (UE). La alternativa a los combustibles fósiles para descarbonizar el Viejo Continente sigue siendo a día de hoy un mercado con una demanda por consolidar, lo que ha llevado a empresas energéticas de toda Europa a reprogramar sus estrategias pese al respaldo financiero de los Veintisiete, con miles de millones de euros en ayudas e incentivos listos para acelerar el cambio.

EDP es una de las compañías que, sin renunciar al hidrógeno verde, ha optado por la prudencia y por acompasar el despliegue de sus inversiones a la madurez del consumo. La firma, con proyectos pioneros en el sector, mantiene sus planes para iniciar la producción de hidrógeno verde y sus derivados en Los Barrios entre finales de 2027 y mediados de 2028 con una planta de hasta 130 megavatios (MW), aunque -de momento- aparca una segunda fase, la que supondría la consolidación de la producción con hasta 500 megavatios (MW) de capacidad.

El proyecto Green H2 Los Barrios se encuentra entre los más avanzados de España, ya que tiene todos los permisos administrativos para iniciar las obras en terrenos libres del recinto donde actualmente se levanta la central térmica de Los Barrios. EDP prevé una inversión de 195 millones de euros para lo que cuenta con 78 millones de euros en ayudas públicas concedidas por el Gobierno de España, entre otras administraciones. Según la compañía, estas subvenciones permitirán reducir los costes de producción y mejorar la competitividad del hidrógeno verde en el mercado (por sus altos costes de producción y, por tanto, alto precio de venta).

"EDP mantiene la apuesta por sus proyectos de hidrógeno renovable, no hay marcha atrás. El proyecto de Los Barrios avanza al ritmo de las condiciones del mercado renovable. Green H2 Los Barrios es un proyecto realista y maduro, que cuenta incluso con un offtaker -cliente a largo plazo- interesado. Aunque la situación actual obliga a compañías como EDP a adaptar el ritmo de inversión a la realidad del mercado y de la regulación, pese a mantener una apuesta firme por esta tecnología", explica un portavoz de EDP a consultas de Europa Sur.

La planta Green H2 Los Barrios producirá unas 16.500 toneladas de hidrógeno verde al año, lo que permitirá evitar la emisión de 115.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. La compañía lusa aspira a convertirse en el suministrador de las industrias del propio Campo de Gibraltar que utilizan hidrógeno gris (de fuentes no renovables) en sus procesos de producción, como es el caso de Acerinox o Moeve. Los plazos de construcción de las unidades de electrólisis (modulables, hasta alcanzar los citados 130 megavatios) oscilan entre los 15 y los 24 meses.

Diagrama de la planta de hidrógeno verde de EDP en Los Barrios.

Renuncia a un incentivo de 167 millones

Distinta es la situación del proyecto H2 Brisa, la segunda fase de la implantación en Los Barrios diseñada para alcanzar los 500 MW de electrólisis con la ampliación del primer módulo y la construcción de un segundo. Supeditada al desmantelamiento de la central térmica (ya autorizado), EDP llevaba tiempo avisando de la necesidad de una demanda y marco jurídico estables para seguir adelante.

Esta segunda fase está paralizada tras expirar, el pasado diciembre, el plazo para aceptar una subvención del Banco Europeo del Hidrógeno (BEH) valorada en 169,3 millones de euros. El BEH gestiona el Innovation Fund a través del cual se llevan a cabo subastas de ayudas públicas para reducir la brecha entre el coste de producción del hidrógeno de fuentes renovables y el fósil. EDP había sido invitada a firmar un acuerdo de subvención por valor de 1,22 euros por kilogramo de hidrógeno para 139.000 toneladas de producción al año correspondientes al proyecto H2 Brisa.

Vista general de los terrenos de EDP junto a la térmica. / Erasmo Fenoy

La empresa fue seleccionada de una lista de reserva en la segunda ronda de las subastas. Es decir, antes otra energética ya había renunciado al dinero público para complementar sus inversiones. EDP ya avanzó en diciembre, ante lo apurado de los plazos y los compromisos que comportaba la ayuda, que se planteaba rechazar el incentivo. "Estamos considerando seriamente no aceptar esa subvención”, aseguró entonces la directora de Hidrógeno y Centros de Datos de EDP, Ana Quelhas, durante un debate en el Renewable Hydrogen Summit celebrado en Bruselas, según la reseña del portal Hydrogen Insight. Quelhas citó la falta de “visibilidad sobre la demanda” como la única pieza que falta para el proyecto.

Tampoco ayuda la ausencia de un marco legal adaptado. Aunque la UE aprobó la actualización de la Directiva de Energías Renovables (RED III), que incluye objetivos para que el 42 del hidrógeno industrial y el 1% de los combustibles para el transporte sean combustibles renovables de origen no biológico (hidrógeno verde o sus derivados) para 2030, la mayoría de los 27 Estados miembros aún no la han transpuesto a su legislación nacional. España está entre ellos. Esto implica que los clientes no tienen certeza sobre asuntos clave como el acceso a subvenciones para la compra del hidrógeno verde o las penalizaciones aplicables en caso de no utilizar estas fuentes de energía.

Las infraestructuras de transporte son otra de las derivadas que las empresas tienen en consideración a la hora de desplegar sus inversiones. El Campo de Gibraltar permanece aislado de la red troncal del hidrógeno, pese a ser uno de los polos de implantación de proyectos como los de EDP y Moeve.

Enagás, gestor técnico del sistema de la red troncal de hidrógeno, presentó a finales de 2024 a la segunda convocatoria de los PCI europeos la incorporación del tramo Huelva-Algeciras, junto a otros tres, que complementarían la denominada u invertida planteada inicialmente entre Huelva y Cartagena, atravesando la zona norte. La definición de esta propuesta está aún pendiente.

Falta de estímulos a la demanda La situación de EDP encaja con las conclusiones de la segunda edición del informe sobre el clima empresarial del hidrógeno en Andalucía, elaborado por Octant Solutions para el Clúster Andaluz del Hidrógeno. Un 26% de las empresas consultadas considera que el mayor desafío que enfrenta su empresa es la falta de offtakers. Este punto tiene, a su vez, una importante influencia en otros retos señalados, como la adquisición de nuevos proyectos (22%), el cierre de proyectos (15%) y el acceso a la financiación (11%). El informe destaca que, durante la actual fase emergente del hidrógeno verde, los esfuerzos institucionales se han enfocado en la promoción de la producción, mientras que el estímulo de la demanda ha quedado en segundo plano, limitando el surgimiento de nuevos proyectos. El Clúster Andaluz del Hidrógeno recomienda programas de financiación, subvenciones y beneficios fiscales dirigidos al consumidor para revertir la tendencia.

El desmantelamiento de la térmica, sin marcha atrás

Lo que no tiene marcha atrás es el adiós al carbón. El Ministerio para la Transición Ecológica concedió el pasado noviembre la autorización para desmantelar en el plazo de cuatro años buena parte de la central térmica de Los Barrios; paso necesario para la segunda fase de implantación de los proyectos de hidrógeno verde de EDP.

Vista aérea de la térmica de Los Barrios y los terrenos para las plantas de hidrógeno verde.

La central térmica de carbón comenzó a operar en 1985 bajo la compañía Sevillana de Electricidad (Endesa). De ahí pasó a manos de E.On y Viesgo antes de ser gestionada por Energías de Portugal (EDP). La planta llegó a paralizarse a principios de la década para favorecer la reconversión, si bien la invasión de Ucrania por parte de Rusia obligó a su puesta en marcha en aras a amortiguar la escalada de los precios de la energía. Ya en 2023, su uso fue testimonial: la térmica barreña estuvo en funcionamiento un total de 1.152,42 horas, equivalente a aproximadamente 48 días, con una producción bruta de 283,918 gigavatios hora, según datos de la propia EDP.

Relacionado Vía libre al desmantelamiento parcial de la central térmica de Palmones de EDP durante los próximos cuatro años

El proyecto contempla la permanencia in situ de equipos, edificios e instalaciones que se encuentran en buen estado: vallado y cierre de la parcela, caseta de vigilancia y control de accesos, viales y aceras, edificio de turbinas, generador, barras de salida y sistemas asociados, transformadores principales y auxiliares, líneas eléctricas de conexión y aparatos asociados, edificio auxiliar, estructura y cubierta del parque de carbones, almacenes, tanque de agua bruta (antiguo tanque de fuel), oficinas, aparcamientos, casetas, balsas, cántara, tuberías y todos los elementos que constituyen el sistema de captación y evacuación de agua de mar de refrigeración, sistema de aire comprimido, sistema contraincendios, alumbrado y sistema eléctrico, puerto de Endesa, subestaciones de Red Eléctrica y Endesa distribución, parcela de Endesa en lateral de vial de acceso de la central, y terrenos de concesiones de la Autoridad Portuaria de la bahía de Algeciras.

En cambio, del perfil de la bahía algecireña desaparecerá la icónica chimenea y la planta de Desulfuración de Gases de Combustión (DGC), puesta en marcha el 7 de abril de 2009 tras una inversión de 75,3 millones de euros desarrollada por E.On (la entonces propietaria de la instalación). Construida sobre una hectárea, con ella se redujeron las emisiones de dióxido de azufre en un 95% y las de partículas en un 65%.