Vía libre al desmantelamiento parcial de la central térmica de Palmones de EDP durante los próximos cuatro años

La central térmica de EDP en Los Barrios, con su característica chimenea.

La producción energética en el entorno de la bahía de Algeciras a través de fuentes renovables se abre paso a través de diversos proyectos ex novo, con la construcción desde cero de nuevas instalaciones, y de otros diseñados sobre la base de plantas ya existentes. Este es el caso de la central térmica de Los Barrios propiedad de la compañía portuguesa EDP Renovables -a través de su filial Generaciones Eléctricas Andalucía SL- que ha logrado del Ministerio para la Transición Ecológica la autorización para desmantelar en el plazo de cuatro años buena parte de las actuales instalaciones para transformarlas en una planta de producción de hidrógeno verde.

En una resolución publicada en el BOE el pasado 27 de octubre, la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, Marta Gómez Palenque, da vía libre al desmantelamiento parcial de la central térmica de EDP en el polígono industrial de Palmones. Según dicha resolución, el plan pasa por aprovechar “parte de los equipos” a fin de “que puedan ser reutilizados en una futura actividad”.

La central, operativa desde 1985 con su característica chimenea de 230 metros de altura dominando la bahía de Algeciras, se mantuvo operativa con altibajos hasta finales de 2022, una vez superada la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania, con elevados precios de la electricidad y un considerable aumento de la demanda.

Pero esa situación “transitoria” llegó a su fin y, en coherencia con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la llamada Estrategia a Largo Plazo para una Economía Española Moderna, Competitiva y Climáticamente Neutra en 2050, se impone su transformación.

La central térmica de EDP. / E. S.

EDP Renovables tiene como meta activar su planta de hidrógeno verde de Los Barrios entre finales de 2027 y mediados de 2028, aunque la decisión final de inversión continúa pendiente de la firma de acuerdos comerciales con los clientes que garanticen la venta del hidrógeno producido.

Los plazos de ejecución de la obra oscilan entre 15 y 24 meses, dependiendo del tamaño de los módulos de electrólisis, lo que permitiría una construcción progresiva hasta alcanzar los 130 megavatios (MW) de capacidad previstos inicialmente. Según este plan, EDP debería comenzar las obras no más tarde de mediados de 2026 para cumplir los plazos que condicionan las subvenciones gubernamentales recibidas.

EDP prevé una inversión de 195 millones de euros para esta primera fase, que cuenta con 78 millones de euros en ayudas públicas concedidas por el Gobierno de España.

El proyecto de desmantelamiento

De los tres escenarios posibles, uno de los cuales consistía en dejar la planta tal cual está ahora y el otro, acabar con ella por completo, se ha escogido el camino intermedio: un “desmantelamiento selectivo” a fin de responder “a la necesidad de permanencia de la actividad industrial relacionada con la generación de energía eléctrica” en ese mismo emplazamiento y con menos costes.

El proyecto, según consta en la resolución, contempla la permanencia in situ de equipos, edificios e instalaciones que se encuentran en buen estado: vallado y cierre de la parcela, caseta de vigilancia y control de accesos, viales y aceras, edificio de turbinas, generador, barras de salida y sistemas asociados, transformadores principales y auxiliares, líneas eléctricas de conexión y aparatos asociados, edificio auxiliar, estructura y cubierta del parque de carbones, almacenes, tanque de agua bruta (antiguo tanque de fuel), oficinas, aparcamientos, casetas, balsas, cántara, tuberías y todos los elementos que constituyen el sistema de captación y evacuación de agua de mar de refrigeración, sistema de aire comprimido, sistema contraincendios, alumbrado y sistema eléctrico, puerto de Endesa, subestaciones de Red Eléctrica y Endesa distribución, parcela de Endesa en lateral de vial de acceso de la central, y terrenos de concesiones de la Autoridad Portuaria de la bahía de Algeciras.

En cambio, del perfil de la bahía algecireña desaparecerá la icónica chimenea y la planta de Desulfuración de Gases de Combustión (DGC), puesta en marcha el 7 de abril de 2009 tras una inversión de 75,3 millones de euros desarrollada por E.On (la entonces propietaria de la instalación). Construida sobre una hectárea, con ella se redujeron las emisiones de dióxido de azufre en un 95% y las de partículas en un 65%.

Los equipos que desaparecerán: adiós a la chimenea de 230 metros – Zona 1. Desulfuradora FGD (Desulfuración de Gases de Combustión): desde ventiladores de tiro inducido hasta la planta de tratamiento de efluentes y silo de yeso. – Zona 2. Edificaciones de hormigón: chimenea, edificio de subestación y torre de control de parque de carbón, dos silos de ceniza, dos silos Endesa de escoria y plataforma bajo silos de escoria. – Zona 3. Caldera y sus sistemas de alimentación: sistema de desnitrificación SCR (Reducción Catalítica Selectiva) y dos precipitadores electrostáticos. – Zona 4. Instalaciones bajo la cubierta del parque de carbones: rotopalas (AR1 y AR2) y vías de rodadura incluyendo taludes. – Zona 5. Cintas de carbón, nave de descarga de camiones, seis torres de transferencia, tolvas, alimentadores, molinos y toda la estructura que lo soporta. – Zona 6. Nave de turbina y edificio auxiliar. – Zona 7. Caseta de bombas de balsas de escorias y cenizas. – Zona 8. Tanques de almacenamiento de combustibles: tres tanques metálicos enterrados de gasoil, tanque aéreo de fuel (actualmente de gasóleo C) y tanque aéreo de gasoil en el parque de carbones. – Zona 9. Vestuarios y talleres del parque de carbones .– Zona 10. Tres balsas del parque de carbones, balsa de 1.ª lluvia, balsa de neutralización y dos balsas de cenizas y escorias. – Zona 11. Básculas del parque de carbones.

Para el desarrollo de los trabajos se llevarán a cabo labores de limpieza y desgasificación de los elementos que han contenido combustibles e hidrocarburos, los depósitos de productos químicos, y las calderas, además de desmontarse los equipos innecesarios para su reutilización o retirada. El plan de desmantelamiento calcula que su desarrollo requerirá de un consumo total aproximado de energía de 18.140 kWh.

La presencia “mínima y localizada” de materiales con contenido en amianto requerirá personal especializado en su manipulación y su retirada, junto con otros residuos de diferente tipología.