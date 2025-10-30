EDP mantiene el objetivo de operar su planta de hidrógeno verde de Los Barrios a partir de 2027, a expensas de encontrar clientes

Plano de la ubicación del proyecto Green H2 Los Barrios de EDP, durante la ponencia de su directora de proyectos, Vanessa Hernández, en el congreso Rh2edin de Algeciras

EDP Renovables mantiene su objetivo de poner en marcha su planta de hidrógeno verde de Los Barrios entre finales de 2027 y mediados de 2028, aunque la decisión final de inversión continúa pendiente de la firma de acuerdos comerciales con clientes que garanticen la venta del hidrógeno producido.

La energética portuguesa dispone ya de suelo en el recinto de la antigua central térmica para iniciar la construcción en cuanto adopte la decisión final de inversión, una vez se asegure la demanda del mercado, según ha explicado Vanesa Hernández, responsable de proyectos de hidrógeno de EDP, durante su ponencia en el congreso Rh2edin de Algeciras, este jueves.

Fuentes de la compañía explican que los plazos de ejecución oscilan entre 15 y 24 meses, dependiendo del tamaño de los módulos de electrólisis, lo que permitiría una construcción progresiva hasta alcanzar los 130 megavatios (MW) de capacidad previstos inicialmente. De esta forma, EDP debería comenzar las obras no más tarde de mediados de 2026 para cumplir los plazos que condicionan las subvenciones gubernamentales recibidas.

EDP prevé una inversión de 195 millones de euros para esta primera fase, que cuenta con 78 millones de euros en ayudas públicas concedidas por el Gobierno de España. Según la compañía, estas subvenciones permitirán reducir los costes de producción y mejorar la competitividad del hidrógeno verde en el mercado.

La empresa considera que el denominado Green H2 Los Barrios se encuentra entre los proyectos más avanzados de España, ya que cuenta con todos los permisos administrativos necesarios para iniciar las obras de su primera fase.

La segunda fase, que permitirá alcanzar los 500 MW de electrólisis con la ampliación del primer módulo y la construcción de un segundo, queda supeditada, al desmantelamiento de la central térmica, una vez reciban los permisos de cierre del Gobierno de España, y a la evolución del mercado en el momento de la decisión de inversión. Actualmente, EDP prepara la documentación para sacar a participación pública la autorización ambiental integrada correspondiente.

Una vista aérea de la central térmica de Los Barrios.

Venta a la industria

El proyecto Green H2 Los Barrios de EDP convertirá la central térmica de Los Barrios en una gran fábrica de hidrógeno verde. Para ello, la compañía aprovechará buena parte de las instalaciones actuales, como el sistema de recuperación de aguas, las oficinas y los talleres, entre otros, según ha detallado Vanesa Hernández, responsable de proyectos de hidrógeno de la energética, durante su ponencia en el congreso Rh2edin de Algeciras.

Su modelo de negocio, al menos en la primera fase, es la venta a las industrias del Campo de Gibraltar que utilizan el hidrógeno en sus procesos de producción, como es el caso de Acerinox o Moeve, citados por Hernández como ejemplos de potenciales clientes. Además, la salida al mar que ofrece el muelle de la térmica supone una oportunidad para vender su producción mediante exportación a otros puntos en buques en forma de amoníaco o metanol y como combustible marítimo.

Con la potencia de 130 MW de electrólisis prevista para la primera fase de la instalación, EDP producirá unas 16.500 toneladas de hidrógeno verde al año, lo que permitirá evitar la emisión de 115.000 toneladas de CO2 a la atmósfera, según los cálculos de la compañía.