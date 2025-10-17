La Línea impulsa la vivienda protegida para frenar la subida del precio de las casas ante el fin de la Verja con Gibraltar

El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción ha puesto en marcha una batería de medidas para promover la construcción de vivienda protegida y asequible ante la preocupación por el encarecimiento del mercado inmobiliario local. El objetivo: evitar que la previsible supresión de los controles fronterizos con Gibraltar dispare aún más los precios.

El concejal de Urbanismo, Daniel Martínez, ha confirmado este viernes que el Ayuntamiento ha iniciado la tramitación de varios planes parciales y la revisión de suelos municipales con la intención de acelerar nuevos desarrollos de vivienda protegida. “Ya estamos implementando estudios en suelos municipales para acometer lo más pronto posible la ejecución de viviendas protegidas que aminoren esta tendencia alcista. Es algo que preocupa mucho y estamos trabajando para sostener y dar el mejor servicio a la ciudadanía local”, explicó el edil.

Martínez destacó que la reciente aprobación del PGOU, el pasado mes de junio, ha permitido desbloquear suelos que ya están siendo objeto de tramitación por parte de distintas promotoras. Sin embargo, advirtió de su inquietud por los precios que estas manejan: “No son tan competitivos, o por lo menos no a precios a los que tenga acceso la mayoría de nuestros ciudadanos”.

La estrategia municipal busca, por tanto, incrementar la oferta de vivienda a precios regulados mediante la utilización de herramientas urbanísticas propias. “Queremos equilibrar el mercado y garantizar que los linenses puedan acceder a un hogar”, subrayó Martínez.

El Ayuntamiento vincula el aumento del precio de la vivienda no solo a la dinámica general del mercado español, sino también a las consecuencias del acuerdo del Brexit y a la inminente eliminación de la Verja. La apertura completa de la frontera con Gibraltar podría generar un “efecto llamada” entre trabajadores gibraltareños o residentes del Peñón, lo que elevaría la demanda de vivienda en La Línea y, con ella, los precios del suelo.

Juan Franco y Daniel Martínez, concejal de Urbanismo.

Por el momento, la subida se mantiene contenida: el coste medio del metro cuadrado en el municipio ronda los 1.400 euros, con un incremento interanual del 10%, según estimaciones municipales. Sin embargo, los datos más recientes confirman que La Línea es ya más cara que Algeciras. Según cifras publicadas este jueves por Europa Sur, el metro cuadrado se paga de media a 1.431 euros, casi 140 euros más que en Algeciras. La subida interanual ha sido del 4,9%, aunque el último trimestre se cerró con una ligera corrección del -0,6%, un pequeño respiro tras varios periodos de crecimiento.

El precio medio de una vivienda de 90 metros cuadrados asciende ya a 129.458 euros, una cifra que refleja la revalorización del 33,1% que ha experimentado el mercado linense desde sus niveles más bajos tras la crisis financiera, aunque aún se mantiene un 29,3% por debajo de los máximos históricos.

Con la mirada puesta en el nuevo escenario post-Brexit, el Ayuntamiento de La Línea pretende adelantarse a los efectos del mercado y garantizar que sus vecinos sigan pudiendo vivir en su ciudad.