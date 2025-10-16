Comprar una casa en Algeciras o en La Línea: dónde es más caro vivir y cuánto han subido los precios en 2025

Evolución del precio de la vivienda en Algeciras y La Línea de la Concepción durante el tercer trimestre de 2025, según datos de Tinsa.

El precio de la vivienda sigue subiendo en el Campo de Gibraltar. En el tercer trimestre de 2025, tanto Algeciras como La Línea de la Concepción registraron incrementos notables en el valor de los pisos y casas, según los últimos datos publicados por Tinsa, compañía especializada en valoraciones y tasaciones. La tendencia se alinea con lo que ocurre en el resto del país, donde el mercado residencial mantiene un ciclo claramente alcista gracias a la recuperación del poder adquisitivo, la estabilidad del empleo y la bajada de los tipos de interés.

Algeciras: un piso medio ya supera los 116.000 euros

En Algeciras, el precio medio de la vivienda terminada —tanto nueva como usada— se sitúa en 1.292 euros por metro cuadrado, lo que representa un aumento del 5% respecto al año anterior y del 1,2% frente al segundo trimestre del año.

Esto significa que un piso tipo de 90 metros cuadrados cuesta hoy unos 116.249 euros.

Aunque los precios han repuntado con fuerza en los últimos años, todavía están un 28,8% por debajo de los máximos de la burbuja inmobiliaria de 2007-2008. Desde sus mínimos, eso sí, el mercado algecireño ha remontado un 22,8%, reflejando una recuperación constante, pero moderada.

Viviendas en la playa de Getares, y de fondo, en San García, en Algeciras. / Erasmo Fenoy

La Línea: más cara, pero con leves ajustes

En La Línea de la Concepción, los precios son más altos: el metro cuadrado se paga de media a 1.431 euros, casi 140 euros más que en Algeciras. La subida interanual ha sido del 4,9%, aunque el trimestre cerró con una ligera corrección del -0,6%, un pequeño respiro tras varios periodos de crecimiento.

El coste medio de una vivienda de 90 metros cuadrados asciende ya a 129.458 euros.

Desde sus niveles más bajos tras la crisis financiera, el mercado linense se ha revalorizado un 33,1%, aunque todavía se mantiene un 29,3% por debajo de los máximos históricos.

España vive un “nuevo boom” del ladrillo

A nivel nacional, el precio medio de la vivienda ha aumentado un 11,7% interanual, con una subida del 3% solo entre julio y septiembre. Descontando la inflación, el crecimiento real se sitúa en el 8,6%, confirmando el empuje del sector.

El repunte se concentra sobre todo en grandes focos turísticos y áreas de empleo —como Málaga, Madrid o Baleares—, pero también se extiende a buena parte del territorio.

La demanda residencial sigue en máximos desde la posburbuja, impulsada por una mayor facilidad para acceder a hipotecas y por el descenso de los tipos de interés, lo que ha animado las compraventas. Según los datos del primer semestre del año, las operaciones de compraventa han crecido un 7,6% según los notarios y casi un 20% según el INE, mientras que las hipotecas nuevas han aumentado más de un 38%.

Andalucía, entre las regiones más dinámicas

En el conjunto de Andalucía, los precios también mantienen un ritmo elevado de crecimiento, con variaciones trimestrales que superan el 4%, entre las más altas de España. Las provincias costeras —entre ellas Cádiz, Málaga o Almería— concentran la mayor presión sobre los precios debido a su atractivo turístico y a la limitada oferta disponible.

Sin embargo, el acceso a la vivienda sigue siendo un reto: en la provincia de Cádiz, la tasa de esfuerzo (el porcentaje de renta que un hogar medio debe destinar a pagar la hipoteca) supera el 40%, uno de los niveles más altos del país, junto con Málaga, Baleares, Madrid, Alicante y Sevilla.

Un mercado en tensión, pero aún lejos de los excesos del pasado

Los expertos señalan que, aunque el precio de la vivienda continúa al alza, el mercado actual no presenta los mismos desequilibrios que en los años previos a la crisis de 2008. La ratio préstamo/valor medio nacional se mantiene en torno al 65%, y la tasa de morosidad de las hipotecas ha bajado al 2,07%, uno de los niveles más bajos de los últimos años.

Con todo, la escasez de vivienda nueva, la fortaleza del turismo y la concentración de empleo en áreas costeras mantienen una presión sostenida sobre los precios. Y aunque La Línea y Algeciras no alcanzan los niveles de tensión de las grandes capitales, los datos muestran que el Campo de Gibraltar se suma claramente a la tendencia nacional de encarecimiento del ladrillo.