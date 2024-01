El torero linense Miguel Ángel Pacheco, seleccionado para torear en la Copa Chenel 2024

Miguel Ángel Pacheco, torero de La Línea, será el representante del Campo de Gibraltar en la cuarta edición de la Copa Chenel, un certamen de corridas de toros que organizan la Fundación Toro de Lidia y la Comunidad de Madrid desde 2021.

Veintiún diestros y veintinueve ganaderías competirán durante catorce festejos por hacerse con el prestigioso galardón que el año pasado ganó Isaac Fonseca, Francisco de Manuel en 2022 y Fernando Adrián en 2021. Sin embargo, el mayor premio de este certamen será, una vez más, torear el 12 de octubre en Las Ventas en un cartel de relumbrón.

Para participar en este circuito, los toreros seleccionados deben cumplir una serie de criterios, como no haber tomado la alternativa más tarde del 1 de enero de 2011, no haber quedado entre los 20 primeros del escalafón en 2023, no haber toreado en 2023 en cuatro plazas o más de primera categoría o no haber participado en ninguna edición de la Copa Chenel.

Los festejos arrancarán el sábado 2 de marzo y forman parte de la Fiesta del Toro de la Comunidad de Madrid, una apuesta por el futuro de la tauromaquia apoyando a los futuros valores.

Miguel Ángel Pacheco (La Línea, 1997) es, actualmente, el único matador de toros en activo nacido en el Campo de Gibraltar. Tomó la alternativa en El Arenal en julio de 2018.