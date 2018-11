La regularización del Zabal, una cuestión complicada

En la mesa redonda titulada La Línea: en-clave de futuro, Joaquín Muriano, director provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA) de la Junta, y José Seguí, arquitecto y director del equipo que redacta el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, abordaron las cuestiones de futuro del municipio en materia de vivienda y urbanismo. En este apartado uno de los puntos que generó más debate fue la situación del Zabal, donde hay viviendas construidas sobre suelo de especial protección desde hace 30 años. Seguí defendió que el problema se debe solucionar con los “viejos modelos”, es decir, “con fórmulas para que se conviertan en suelos urbanos no consolidados”. “Confío más en esa capacidad histórica de la urbanización que en cuestiones que al final son papel mojado”, indicó.

Muriano recordó que fue teniente de alcalde delegado de Urbanismo en Chiclana, donde también había –y hay– un extenso parque de viviendas ilegales. “Hay pocos resultados y muchos intentos. Desconozco el alcance de la problemática en La Línea, pero sé que no tiene una gran extensión porque el 90% de las personas vive en el núcleo urbano y no tiene que ver con lo que pasa en Chiclana. Es un tema difícil y no digo que no se afronte, pero sí que hay que intentar abstraerse de esa problemática”, afirmó el director provincial de la AVRA.

Seguí recordó que en Córdoba había 14.000 viviendas ilegales en la sierra, “y allí siguen”. “Han pasado cerca de 16 años y el porcentaje de regularización es de un 20%”.

Sobre las expectativas de crecimiento de La Línea expuestas en el Plan de Suelo y Vivienda, Seguí destacó que la ciudad tendrá un papel muy importante en el desarrollo de la Bahía de Algeciras, Gibraltar y la Costa del Sol. “Ninguno de estos tres territorios puede aportar aspectos importantes en cuanto a vivienda como La Línea, que puede contribuir a estos tres territorios en función de su demanda”, indicó.

José Seguí "La Línea puede aportar soluciones en vivienda para la Bahía, la Costa del Sol y Gibraltar"

El arquitecto hizo hincapié en que la crisis lo cambió todo, incluida la forma de ver la vivienda: “Supuso un cambio de ciclo. Las cosas no serán como antes. La demanda no se parece en nada y eso se está reflejando en la gran innovación de la vivienda”. Para Seguí, la gran novedad será la importación del modelo anglosajón, derribar para seguir construyendo. “La gente se va a las periferias y en los barrios construidos entre los años 40 y 50 no hay quien pueda vivir y son los que mejor posicionados están. En barriadas como Los Junquillos y La Atunara se requiere una visión innovadora. Son espacios magníficos donde se hablaría de remodelación profunda para meter más cantidad de viviendas y cualificar, pero sin erradicar a la población. En la actualidad los centros se están convirtiendo en periferias”, expuso el responsable del nuevo PGOU, que defendió que en materia de urbanismo se deben recuperar “las buenas virtudes de la concertación”. El arquitecto indicó que el avance del futuro plan de ordenación de La Línea “es un documento casi con los contenidos de una aprobación inicial encubierta”.

Muriano lamentó que en materia de rehabilitación urbana los plazos se cumplan de una forma muy lenta: “En 1990 comenzó una reflexión en Cádiz sobre el Cerro del Moro y la semana pasada se puso en marcha la última fase. Son cuestiones que tienen un tiempo cuasi geológicos”.

En el turno de preguntas, un asistente planteó cómo puede ayudar el urbanismo al problema de narcotráfico que se vive en la ciudad. “Puede ayudar a transformar el modelo económico de la ciudad y que se crean puestos de trabajo que sean atractivos y que desde ahí se produzca un cambio social”, expuso José Seguí.