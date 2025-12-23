La linense Irene Jiménez cierra 2025 con otro premio, el del II concurso Cocina con Sello de la aceituna sevillana

La joven cocinera linense Irene Jiménez Bejarano ha cerrado 2025 con su cuarto premio relevante del presente año. En esta ocasión ha resultado ganadora del II Concurso Cocina con Sello de la Escuela Superior de Hostelería sevillana, que tiene como objetivo remarcar la importancia de las aceitunas Manzanilla y Gordal de Sevilla con Indicación Geográfica Protegida (IGP) a través de la cocina.

Irene Jiménez, que pasó una primera criba para ocupar plaza entre los diez finalistas, se presentó con Sorbete de Aceituna con atún maridado a la naranja, que mereció el reconocimiento del jurado en el centro en el que estudia segundo curso, que además recibió el premio como el más participativo. La segunda posición fue para María Fernández (IES Maese Rodrigo) con Oliva en Flor.

El concurso forma parte de una campaña promovida por el Consejo Regulador con el apoyo de Fundación Caja Rural del Sur.

Los premiados en el II concurso Cocina con Sello

Con apenas 19 años, Irene Jiménez Bejarano se ha consolidado como una de las cocineras jóvenes más prometedoras de España. Su trayectoria comenzó a despuntar en mayo, cuando ganó el I Concurso Expoliva Jóvenes Fogones del Sur, en Jaén, con su plato Raíces, una propuesta que combina tradición y vanguardia, y reivindica el producto andaluz a través de la creatividad culinaria. Desde entonces, ha sumado otros reconocimientos, como el Máster Tapas de Pimiento del Piquillo de Lodosa en Navarra y, recientemente, el V Concurso de Mantecados y Polvorones en Sevilla.

Nacida y criada en La Línea, Irene estudió en el colegio Huerta Fava y los institutos Tolosa y Mediterráneo, y es hija de Juan Antonio y Raquel, conocidos en la ciudad por su negocio Arte Digital. A pesar de su juventud, cursa el segundo de los cuatro años de formación en la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, que culminará con un máster en dirección de empresa, y ya ha demostrado un talento que promete marcar el panorama gastronómico nacional, especialmente en el uso de productos locales y técnicas innovadoras.

Con su reciente victoria, Irene Jimñenez refuerza su nombre entre los jóvenes cocineros con más proyección de Andalucía, consolidando un estilo propio que mezcla respeto por la tradición, sensibilidad hacia el origen de los productos y una visión moderna de la cocina.