La linense Irene Jiménez Bejarano conquista el ‘oro rojo navarro’ al ganar el Máster Tapas 2025

Una linense, Irene Jiménez Bejerano, alumna de la Escuela de Hostelería de Sevilla, ha sido proclamada este jueves ganadora absoluta de la séptima edición del Máster Tapas de Pimiento del Piquillo de Lodosa. La cocinera conquistó al jurado con su tapa “Bombón salado de Pimiento del Piquillo de Lodosa con mousse de bacalao al pilpil y galleta de pimentón” y con ello ha vuelto a situar a La Línea en el epicentro del mapa gastronómico de España gracias a su talento

El prestigioso certamen, organizado por el Consejo Regulador de la DOP Pimiento del Piquillo de Lodosa, se ha afianzado como un clásico de la alta cocina española. Abierto únicamente a estudiantes de hostelería, en esta edición ha contado con más de 50 participantes en la fase inicial, aunque solo ocho lograron competir en la gran final celebrada este jueves en Madrid.

La organización del certamen subrayó el coraje y la creatividad que la linense ha demostrado frente a los mejores estudiantes del país, situándose ya como una de las grandes promesas -o mejor dicho, una brillante realidad- de la cocina española.

Una tapa con identidad y técnica

La propuesta “Bombón salado de Pimiento del Piquillo de Lodosa con mousse de bacalao al pilpil y galleta de pimentón”, combina:

Sabor e intensidad del piquillo

del piquillo Suavidad y técnica en la mousse de bacalao

en la mousse de bacalao Contraste crujiente de la galleta

Irene Jiménez, con su premio

La ejecución impecable, la presentación de inspiración vanguardista y la capacidad para elevar al protagonista del certamen fueron claves para otorgarle el primer premio en una final de altísimo nivel.

Un reto en directo superado con maestría

Los finalistas dispusieron de solo 45 minutos, trabajando en directo ante jurado y público. La presión —idénticas condiciones técnicas y el cronómetro en marcha— puso a prueba su temple, creatividad y capacidad de organización.

El jurado profesional estuvo compuesto por:

María Jiménez Latorre , chef y profesora de cocina

, chef y profesora de cocina Jesús Aguirre, presidente de la DOP Pimiento del Piquillo de Lodosa

Ambos coincidieron en destacar que la creación de Jiménez es la expresión perfecta del Pimiento del Piquillo de Lodosa, al lograr que este producto brille como protagonista absoluto.