La linense Irene Jiménez gana también el V Concurso de Mantecados y Polvorones de la Escuela de Hostelería de Sevilla

La joven linense Irene Jiménez Bejarano ha sido reconocida este martes como vencedora del V Concurso de Mantecados y Polvorones de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, en la que cursa segundo nivel. Este es el tercer premio de relevancia del presente año, el segundo en menos de un mes, para la cocinera de La Línea, que en mayo ganó el I Concurso Expoliva Jóvenes Fogones del Sur, en Jaén, y en noviembre el Máster Tapas de Pimiento del Piquillo de Lodosa, en Navarra.

Irene Jiménez elaboró un transgresor Pionono salado de pollo y mantecado, que vuelve a identificarle como más que una promesa de la cocina española, una firme realidad, sin que la distancia temporal le haya hecho perder sus lazos con la ciudad que la vio nacer.

El certamen, celebrado en la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, se enmarca en el segundo día de las jornadas formativas impulsadas por el Consejo Regulador de las IGP Mantecados y Polvorones de Estepa, una iniciativa orientada a acercar estos productos tradicionales a los futuros profesionales de la gastronomía. La cita alcanza este año su quinta edición, consolidándose como un espacio de creatividad culinaria y experimentación.

En esta convocatoria han participado 13 alumnos, que han presentado otras tantas elaboraciones inéditas, todas ellas con los mantecados y polvorones de Estepa como ingredientes protagonistas. Las propuestas, tanto dulces como saladas, han puesto de manifiesto la versatilidad gastronómica de estos productos más allá de su consumo tradicional, con platos que van desde reinterpretaciones de la repostería clásica hasta recetas vinculadas a la cocina salada y de vanguardia.

La propuesta ganadora de Jiménez Bejarano, “Pionono salado de pollo y mantecado”, conquistó al jurado por su originalidad, el equilibrio de sabores y la forma en que integra el mantecado como elemento central sin perder su identidad.

El segundo premio fue para Ester Serra Pons, con su “Lingote de carrillera con praliné de almendras y polvorón”, mientras que el tercer puesto recayó en María Mena, autora de un “Falso polvorón con anís y naranja”. Según destacó la organización, el nivel general evidenció “la capacidad del alumnado para reinterpretar productos centenarios desde nuevos lenguajes culinarios”.

El concurso sirvió además como cierre práctico de unas jornadas que comenzaron con una sesión teórica dedicada a la historia del sector, la importancia de las denominaciones de calidad, el papel del mantecado y el polvorón como motor económico y de empleo en la comarca de Estepa, así como al análisis de las materias primas y de cada fase del proceso de elaboración que garantiza su excelencia.

Durante el desarrollo de las actividades estuvieron presentes el presidente del Consejo Regulador, José María Fernández, y el responsable de calidad, Manuel Becerra, quienes acompañaron al alumnado y subrayaron la relevancia de vincular la formación hostelera con los productos amparados por las IGP. Con iniciativas como esta, el Consejo Regulador refuerza su apuesta por la formación, la innovación culinaria y la proyección gastronómica de los Mantecados y Polvorones de Estepa, al tiempo que impulsa el talento joven, como el de la cocinera linense, cada vez más presente en concursos de ámbito nacional.