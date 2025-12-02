La Línea recupera el legado oculto del compositor Muñoz Molleda a través de un ambicioso proyecto musical con proyección internacional

La Línea de la Concepción se prepara para vivir un acontecimiento cultural sin precedentes. El próximo 5 de diciembre, a las once de la mañana, el Palacio de Congresos será el escenario donde el Instituto de Estudios Campogibraltareños (IECG) presentará oficialmente el Proyecto Muñoz Molleda – Integral de Cuartetos (1934–1952), una iniciativa que aspira a situar el nombre del compositor linense José Muñoz Molleda (1905–1988) en el lugar que merece dentro de la historia de la música española. Figura clave del panorama sonoro del siglo XX, su obra —injustamente relegada durante décadas— vuelve ahora a sonar con fuerza y vocación de futuro.

Este proyecto nace al calor del 120 aniversario del nacimiento del compositor, un marco conmemorativo que ha propiciado la unión de instituciones, especialistas e intérpretes en torno a una misma misión: recuperar, estudiar y difundir un legado de enorme valor artístico que sigue siendo, para muchos, un territorio por descubrir. En esta línea, la iniciativa se vincula de manera directa con el Festival ÁndalMus y con el grupo de investigación Música campogibraltareña de los siglos XIX y XX, motores de un trabajo previo que ya ha permitido hitos tan relevantes como el reestreno en tiempos modernos de los cuartetos de cuerda de Muñoz Molleda.

Ahora comienza una nueva etapa. El IECG impulsa una fase de grabación, investigación, edición y difusión que culminará con la integral de los cuartetos en 2025 y la integral de la música de cámara del compositor en 2026. La iniciativa cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de La Línea, la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y la financiación de la Diputación de Cádiz, situando así a la ciudad y a toda la comarca en el centro de un proyecto con proyección nacional e internacional. La Universidad de Cádiz, el Conservatorio Profesional de Música Muñoz Molleda, miembros de la familia del compositor, representados por Belén Díaz y Paco Díaz, además del violinista linense Ignacio Ábalos Ruiz y el violonchelista sanroqueño Javier López Escalona, completan un círculo de apoyos.

En su esencia, el proyecto se articula en torno a cuatro grandes objetivos: recuperar la integral de cuartetos de cuerda, facilitar el acceso a su música mediante grabaciones y ediciones, impulsar su presencia en escenarios, conservatorios y medios, y proyectar la imagen del Campo de Gibraltar como un territorio con un patrimonio musical sólido y singular.

Para lograrlo, entre 2025 y 2026 se desplegarán varias líneas de trabajo: la grabación discográfica de la integral de cuartetos, la edición moderna de partituras basadas en los manuscritos originales, la creación de una plataforma web y archivo digital, y la continuidad del impulso divulgativo iniciado en el Festival ÁndalMus 2025, que en su edición extraordinaria por el 120 aniversario reunió a intérpretes jóvenes de toda Andalucía. La divulgación será también protagonista gracias a la realización de un mini documental, cuyo estreno se anunciará en el acto del 5 de diciembre y que servirá como preámbulo del documental largo previsto dentro del proyecto.

El acto de presentación incluirá no solo la exposición detallada de esta hoja de ruta, sino también un breve recital en directo. Los músicos encargados de la futura grabación ofrecerán fragmentos de los cuartetos de Muñoz Molleda, permitiendo al público y a los medios escuchar, quizá por primera vez, una música de enorme fuerza expresiva que permanecía silenciosa desde hace décadas.

Esta iniciativa se integra en un camino que el IECG, el Festival ÁndalMus y el grupo de investigación han ido dibujando desde hace años. A través del rescate de figuras como Pascual Ramayón Barrett o los estudios sobre la Generación Musical de 1850, han construido un eje cultural que recorre municipios, espacios y formatos, y que sitúa al Campo de Gibraltar como un territorio imprescindible para comprender la evolución de la música andaluza.