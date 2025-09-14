Fotos del segundo ciclo de Jóvenes Promesas Musicales de Andalucía en Andalmus 2025

El ciclo cierra en el teatro Paseo de La Velada

El Festival ÁndalMus 2025 ha concluido este domingo en el teatro La Velada de La Línea con el ciclo y la entrega de premios del Jóvenes Promesas Musicales de Andalucía.

El encuentro ha estado dedicado al 120 aniversario de José Muñoz Molleda y al impulso de los jóvenes músicos andaluces.