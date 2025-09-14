Ocio
Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar
Fotos del segundo ciclo de Jóvenes Promesas Musicales de Andalucía en Andalmus 2025
Fotos del segundo ciclo de Jóvenes Promesas Musicales de Andalucía en Andalmus 2025 / Manu Romero

Fotos del segundo ciclo de Jóvenes Promesas Musicales de Andalucía en Andalmus 2025

El ciclo cierra en el teatro Paseo de La Velada

Manu Romero

La Línea de la Concepción, 14 de septiembre 2025 - 19:16

El Festival ÁndalMus 2025 ha concluido este domingo en el teatro La Velada de La Línea con el ciclo y la entrega de premios del Jóvenes Promesas Musicales de Andalucía.

El encuentro ha estado dedicado al 120 aniversario de José Muñoz Molleda y al impulso de los jóvenes músicos andaluces.

1/30 Fotos del segundo ciclo de Jóvenes Promesas Musicales de Andalucía en Andalmus 2025 / Manu Romero
2/30 Fotos del segundo ciclo de Jóvenes Promesas Musicales de Andalucía en Andalmus 2025 / Manu Romero
3/30 Fotos del segundo ciclo de Jóvenes Promesas Musicales de Andalucía en Andalmus 2025 / Manu Romero
4/30 Fotos del segundo ciclo de Jóvenes Promesas Musicales de Andalucía en Andalmus 2025 / Manu Romero
5/30 Fotos del segundo ciclo de Jóvenes Promesas Musicales de Andalucía en Andalmus 2025 / Manu Romero
6/30 Fotos del segundo ciclo de Jóvenes Promesas Musicales de Andalucía en Andalmus 2025 / Manu Romero
7/30 Fotos del segundo ciclo de Jóvenes Promesas Musicales de Andalucía en Andalmus 2025 / Manu Romero
8/30 Fotos del segundo ciclo de Jóvenes Promesas Musicales de Andalucía en Andalmus 2025 / Manu Romero
9/30 Fotos del segundo ciclo de Jóvenes Promesas Musicales de Andalucía en Andalmus 2025 / Manu Romero
10/30 Fotos del segundo ciclo de Jóvenes Promesas Musicales de Andalucía en Andalmus 2025 / Manu Romero
11/30 Fotos del segundo ciclo de Jóvenes Promesas Musicales de Andalucía en Andalmus 2025 / Manu Romero
12/30 Fotos del segundo ciclo de Jóvenes Promesas Musicales de Andalucía en Andalmus 2025 / Manu Romero
13/30 Fotos del segundo ciclo de Jóvenes Promesas Musicales de Andalucía en Andalmus 2025 / Manu Romero
14/30 Fotos del segundo ciclo de Jóvenes Promesas Musicales de Andalucía en Andalmus 2025 / Manu Romero
15/30 Fotos del segundo ciclo de Jóvenes Promesas Musicales de Andalucía en Andalmus 2025 / Manu Romero
16/30 Fotos del segundo ciclo de Jóvenes Promesas Musicales de Andalucía en Andalmus 2025 / Manu Romero
17/30 Fotos del segundo ciclo de Jóvenes Promesas Musicales de Andalucía en Andalmus 2025 / Manu Romero
18/30 Fotos del segundo ciclo de Jóvenes Promesas Musicales de Andalucía en Andalmus 2025 / Manu Romero
19/30 Fotos del segundo ciclo de Jóvenes Promesas Musicales de Andalucía en Andalmus 2025 / Manu Romero
20/30 Fotos del segundo ciclo de Jóvenes Promesas Musicales de Andalucía en Andalmus 2025 / Manu Romero
21/30 Fotos del segundo ciclo de Jóvenes Promesas Musicales de Andalucía en Andalmus 2025 / Manu Romero
22/30 Fotos del segundo ciclo de Jóvenes Promesas Musicales de Andalucía en Andalmus 2025 / Manu Romero
23/30 Fotos del segundo ciclo de Jóvenes Promesas Musicales de Andalucía en Andalmus 2025 / Manu Romero
24/30 Fotos del segundo ciclo de Jóvenes Promesas Musicales de Andalucía en Andalmus 2025 / Manu Romero
25/30 Fotos del segundo ciclo de Jóvenes Promesas Musicales de Andalucía en Andalmus 2025 / Manu Romero
26/30 Fotos del segundo ciclo de Jóvenes Promesas Musicales de Andalucía en Andalmus 2025 / Manu Romero
27/30 Fotos del segundo ciclo de Jóvenes Promesas Musicales de Andalucía en Andalmus 2025 / Manu Romero
28/30 Fotos del segundo ciclo de Jóvenes Promesas Musicales de Andalucía en Andalmus 2025 / Manu Romero
29/30 Fotos del segundo ciclo de Jóvenes Promesas Musicales de Andalucía en Andalmus 2025 / Manu Romero
30/30 Fotos del segundo ciclo de Jóvenes Promesas Musicales de Andalucía en Andalmus 2025 / Manu Romero

