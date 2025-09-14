Fotos del primer ciclo de Jóvenes Promesas Musicales de Andalucía en Andalmus 2025

Ocio
La Línea de la Concepción, 14 de septiembre 2025 - 00:32

El Festival ÁndalMus 2025, organizado por el Instituto de Estudios Campogibraltareños (IECG) con el patrocinio de la Diputación de Cádiz y la colaboración del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, Jimena de la Frontera, Sociedad Musical Linense “Félix Enríquez” y Castellar de la Frontera celebra este año una edición histórica dedicada al 120 aniversario del nacimiento de José Muñoz Molleda, uno de los compositores más destacados del siglo XX nacido en La Línea.

Este sábado la actividad se ha llevado a cabo en el Teatro Paseo de la Velada, de La Línea de la Concepción, con el recital del Cuarteto de Muñoz Molleda (narradora María Valgreen) y el concierto del Astrea Quintet.

