La Feria de La Línea sí tendrá cacharritos y puestos de comida

La Línea/Empresarios de la Feria de La Línea montarán sus atracciones y puestos de comida como cada año en el recinto ferial. Algunos de ellos han abonado las tasas municipales este viernes, según han confirmado a Europa Sur fuentes municipales. Los feriantes habían amenazado, a través de su asociación nacional, con no acudir a la Velada y Fiestas este 2024 por considerar inaceptable que las caravanas en que residen durante la semana tuviesen que estar instalados en el Zabal, pero algunos de ellos parecen haberse descolgado de esta protesta.

El colectivo de feriantes anunció este miércoles que no abonaría la cuota solicitada por el Ayuntamiento en protesta por por el emplazamiento elegido por el Ayuntamiento para sus caravanas y por lo que consideran "altas" tasas municipales aplicadas a los cacharritos y puestos de comida.

Las caravanas de los feriantes prevén ser ubicadas este año en una parcela cercana a Mercalínea, en el polígono del Zabal, como consecuencia de las obras en la ciudad deportiva que impiden situar los remolques cerca de las atracciones, como venía siendo habitual.

La asociación consideraba que el nuevo emplazamiento está lejos de la Feria, relativamente cercano al cementerio y con sus vehículos expuestos mientras estuvieran trabajando. Además, estaban en contra de las tasas al considerarlas abusivas. "El Ayuntamiento pretende cobrar tasas por prácticamente todo, por cada atracción, camión, remolque, caravana de manera que eso repercutirá en el precio que tendríamos que poner a los viajes", según relató el presidente de la Asociación Nacional de Feriantes, Ángel Gutiérrez.

El Ayuntamiento de La Línea ha defendido esta nueva ubicación porque se trata de terrenos del parque periourbano a cuatro kilómetros del recinto ferial. "Se trata de unos terrenos en los que se han invertido 1,5 millones de euros para habilitarlos como parque periurbano, para dotarlos de las comodidades que requieren los feriantes. Entendemos que la situación es complicada y que existe un cambio, pero en ningún momento se ha hecho para perjudicar a nadie", defendió la concejal de Fiestas, Mercedes Atanet, este jueves.

La edil ha apuntado que los feriantes habían sugerido otros terrenos para la ubicación de su zona de dormitorio. "Pero no es posible porque se trata de suelos privados, en los que el Ayuntamiento no puede instalar las dotaciones de saneamiento y otras infraestructuras que necesitan para estar en la ciudad. Por eso optamos por ese parque que, una vez pasada la feria, seguirá habilitado para el disfrute de la ciudadanía", ha agregado la titular de Fiestas.

En cuanto a las tasas, otra de las quejas del colectivo (que las ha tachado de "excesivas"), Atanet ha recordado que el Ayuntamiento de La Línea no tiene potestad para bajar los impuestos dada su delicada situación económica. "Estmos intervenidos por el Estado. No podemos bajar las tasas, no se nos permite. Y en ese contexto, la celebración de la Feria debe ser autosuficiente desde el punto de vista económico", ha concluido.