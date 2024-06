La Línea defiende la ubicación del campamento de feriantes y espera llegar a un acuerdo

La Línea/El Ayuntamiento de La Línea ha defendido este jueves la nueva ubicación del campamento para los empresarios feriantes y espera alcanzar un acuerdo con el colectivo, que ha decidido no instalar las atracciones en las fiestas que comenzarán el próximo 12 de julio en la ciudad.

La entidad local prevé ubicar este año a los feriantes en los terrenos del parque periurbano creado junto a Mercalínea, a 4 kilómetros del recinto ferial, dado que la ubicación tradicional en la ciudad deportiva, justo al lado de la feria, se encuentra inhabilitada por obras. "Se trata de unos terrenos en los que se han invertido 1,5 millones de euros para habilitarlos como parque periurbano, para dotarlos de las comodidades que requieren los feriantes. Entendemos que la situación es complicada y que existe un cambio, pero en ningún momento se ha hecho para perjudicar a nadie", ha defendido la concejal de Fiestas, Mercedes Atanet.

La edil ha apuntado que los feriantes habían sugerido otros terrenos para la ubicación de su zona de dormitorio. "Pero no es posible porque se trata de suelos privados, en los que el Ayuntamiento no puede instalar las dotaciones de saneamiento y otras infraestructuras que necesitan para estar en la ciudad. Por eso optamos por ese parque que, una vez pasada la feria, seguirá habilitado para el disfrute de la ciudadanía", ha agregado la titular de Fiestas.

Atanet ha defendido que el colectivo de feriantes acampa en Puente Mayorga durante la celebración de la Feria de San Roque (en agosto) o el caso de Algeciras, en el que el campamento se ubica en el Llano Amarillo, igualmente en zonas no contiguas al ferial. "La ubicación no es un capricho del equipo de gobierno. Es la más razonable dadas las circunstancias. Llevamos un año trabajando para organizar la Feria y no tomamos decisiones para perjudicar. Esperamos que se alcance un entendimiento", ha subrayado la concejal.

En cuanto a las tasas, otra de las quejas del colectivo (que las ha tachado de "excesivas"), Atanet ha recordado que el Ayuntamiento de La Línea no tiene potestad para bajar los impuestos dada su delicada situación económica. "Estmos intervenidos por el Estado. No podemos bajar las tasas, no se nos permite. Y en ese contexto, la celebración de la Feria debe ser autosuficiente desde el punto de vista económico", ha concluido.