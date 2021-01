Los colegios e institutos de La Línea mantienen la mayoría de sus pupitres vacíos por el temor generalizado a los contagios de la Covid-19 una semana después de iniciarse el segundo trimestre.

El miedo a la propagación de la enfermedad en la ciudad, con una tasa de incidencia de 2.266,1 casos por cada 100.000 habitantes contabilizada ayer lunes, la más alta de todo el Campo de Gibraltar, mantiene a millares de estudiantes en casa cuando ya han pasado siete jornadas lectivas tras las Navidades.

La asistencia a los centros educativos linenses sigue siendo testimonial, según los datos de la Concejalía de Educación, que realiza un seguimiento diario en contacto con la dirección de los 18 colegios, cinco institutos y tres centros concertados que hay en ciudad. Desde el pasado lunes 11 de enero y hasta la jornada de este martes, el grado de asistencia apenas alcanza el 4%. Es decir, más del 95% del alumnado linense sigue sin ir a su centro educativo.

Los datos de incidencia de la enfermedad no ayudan. La concejalía de Educación calcula que hay 904 estudiantes en aislamiento bien por estar enfermos o por ser contacto estrecho de una persona contagiada por Covid-19. Este dato se corresponde con el pasado viernes, 15 de enero, por lo que a día de hoy fácilmente puede encontrarse por encima del millar.

"No queremos ni pensar lo que hubiese ocurrido con una asistencia normalizada a las clases", apunta Sebastián Hidalgo, concejal de Educación del Ayuntamiento.

Clases telemáticas en los institutos

El Consejo Escolar Municipal ha solicitado en dos ocasiones a la Junta de Andalucía que implante la formación online en la ciudad en todos los niveles educativos, incuyendo Primaria, sin que se haya aceptado esta petición por parte de la Consejería de Educación.

Mientras tanto, los institutos sí han puesto en marcha de manera generalizada clases a través de internet para los estudiantes a partir de tercero de ESO y Bachillerato. Se trata de una potestad organizativa que tienen los institutos frente a los colegios.

En los cinco institutos linenses y los tres centros concertados (que también imparten ESO y Bachillerato), el primer trimestre transcurrió con un modelo mixto de clases presenciales y online para evitar una alta concentración de estudiantes en las aulas. "Generalmente, los grupos se dividían y se alternaban entre los días de la semana para acudir a clase o seguir las lecciones online. Ahora se ha generalizado a todos los alumnos y todos los días para avanzar", explica el concejal de Educación linense.

¿Hasta cuándo podrá durar esta situación? Para Hidalgo, el estado actual de aulas vacías en los colegios no se podrá mantener permanentemente. "Habrá un lógico desgaste porque cada vez más padres no puedan compatibilizar sus trabajos con tener a sus hijos en casa o bajo el cuidado de otros familiares. Además, esperamos que las medidas de restricción que hay sobre la ciudad, con el cierre de la actividad no esencial, comience a tener efecto en la curva de contagios", según el concejal de Educación.

Los padres de la ciudad se han organizado para, además de no llevar a sus hijos a clase de forma mayoritaria, justificar sistemáticamente todas las faltas de asistencia. La Flampa está dispuesta a aguantar al menos dos semanas con esta pauta para fozar a la Junta a revisar su decisión sobre las clases en la ciudad sin que hasta el momento la administración educativa haya dado signos de un cambio de postura.