La plaza de toros de La Línea luce un nuevo azulejo en recuerdo de Joselito 'El Gallo' y James Joyce

"Joselito El Gallo y James Joyce, que revolucionaron la tauromaquia y la literatura. In memoriam", es el texto que puede leerse en el nuevo azulejo que luce la plaza de toros del Arenal de La Línea y que fue descubierto este jueves por el alcalde de la ciudad, Juan Franco, el empresario del coso, Curro Duarte, y Manuel Grosso, uno de los promotores de la iniciativa.

En el último capítulo del Ulises de Joyce, durante el monólogo interior de Molly Bloom, ésta recuerda su adolescencia en Gibraltar y hace alusión a un festejo taurino. "En la corrida de La Línea cuando le dieron la oreja a aquel matador Gómez. Aquel otro toro fiero comenzó a embestir a los banderilleros con las fajas y las dos cosas en los gorros y aquellos pedazos de brutos gritando bravo toro", escribió Joyce.

No es la única cita taurina de la célebre obra: en sus páginas también se describe la trayectoria de un torero irlandés llamado John O’Hara y aparece una tarjeta postal taurino-pornográfica: "Este don Juan plebeyo me observaba detrás de un coche de alquiler y me envió en doble envoltura una fotografía obscena de París, insultante para cualquier señora. Aún la tengo. Representa a una señorita parcialmente desnuda, frágil y preciosa (su mujer, me aseguró solemnemente, tomada por él del natural), practicando trato carnal ilícito con un torero musculoso, evidentemente un canalla".

No se sabe a ciencia cierta que "aquel matador Gómez" fuera Joselito El Gallo, ya que el propio José Gómez Ortega tuvo otros dos hermanos toreros: Rafael y Fernando. Sin embargo, dos profesores, Francisco Javier Quintana Álvarez y Rafael I. García León, publicaron hace varios años un ensayo donde señalaban que Joselito toreó en La Línea todos los años entre 1915 y 1919 y fue el diestro de la época que más trofeos cortó.

"Las fuentes de Joyce sobre el matador Gómez son aproximadamente del año 1920 y proceden casi seguramente de los cotilleos que su tía le suministró sobre unos amigos que estuvieron en Gibraltar. ¿Se encontraban entre estos cotilleos la asistencia a una corrida de toros en La Línea? Muy probablemente, pues la Velada de julio en La Línea y las corridas de toros eran unos de los principales espectáculos a los que podían asistir los habitantes de Gibraltar, presidio militar sometido a un estricto control de las costumbres y que carecía casi por completo de diversiones populares", sostiene el ensayo de Quintana Álvarez y García León.