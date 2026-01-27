El PSOE exige a la Junta una actuación inmediata en el IES Hozgarganta de Jimena ante "el riesgo por desprendimiento y el caos eléctrico"

Las goteras del IES Hozgarganta en Jimena de la Frontera, que están afectando a las clases e incluso a la instalación eléctrica.

El secretario de Política Institucional del PSOE de Cádiz, Adrián Vaca, ha denunciado este martes el "lamentable y peligroso" estado en el que se encuentra el IES Hozgarganta de Jimena tras las intensas precipitaciones por la cadena de borrascas que está golpeando a la provincia, una situación expuesta este lunes por el sindicato CSIF. El dirigente socialista asegura que no es un hecho aislado, sino "la consecuencia directa de años de desidia y falta de inversión por parte del Gobierno de Moreno Bonilla en el mantenimiento y conservación de las infraestructuras educativas de la provincia".

Vaca, en coordinación con las secretarias generales de las agrupaciones locales de Jimena, Jesica Barea, y Tesorillo, Rosario Calel, junto a la portavoz socialista en el pleno de Jimena, Virginia Pineda, ha detallado "la gravedad de los incidentes detectados", que incluyen "desprendimientos de techos, aulas clausuradas y la presencia de humedades alarmantes" rodeando los tubos fluorescentes de la instalación eléctrica. “Es inaceptable que los alumnos y alumnas acudan a clase con miedo a que se les caiga el techo encima o sufriendo cortes de luz constantes que mojan los equipos informáticos; estamos hablando de un riesgo real para la integridad física de la comunidad educativa”, ha aseverado.

El responsable socialista ha puesto el foco en la precariedad de los servicios básicos del centro, señalando que la falta de personal de limpieza —solo cuatro personas para atender el IES Hozgarganta y el Al-Andalus— agrava la situación. Además, ha denunciado que los muros del patio presentan grietas tan severas que han tenido que ser acordonados, privando al alumnado de su zona de recreo. "Cuando llueve, el instituto se convierte en una ratonera donde hay que suspender las clases porque el agua entra literalmente en las aulas; ¿Es esta la educación de calidad de la que presume el PP?", se ha preguntado Vaca.

Ante la falta de respuesta de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Vaca ha anunciado que las agrupaciones socialistas de Jimena, Tesorillo y Castellar —municipios de procedencia de los 500 alumnos afectados— presentarán una moción conjunta en sus respectivos ayuntamientos. El objetivo es forzar a la Junta de Andalucía a asumir sus responsabilidades de forma inmediata.

“La educación y la seguridad de nuestros jóvenes no pueden esperar a que pase el temporal; las familias de esta comarca no quieren discursos vacíos de la derecha, necesitan hechos y millones de euros en los presupuestos”, ha sentenciado el secretario de Política Institucional, quien exige un plan de choque urgente para rehabilitar el centro y garantizar que el código postal no determine la calidad de la enseñanza pública.

El dirigente del PSOE de Cádiz advierte de que no cesará en su labor de fiscalización hasta que el IES Hozgarganta recupere "la normalidad y la dignidad que merecen sus estudiantes y docentes", lamentando que la "hoja de ruta privatizadora" de la Junta siga castigando a los centros públicos para favorecer intereses ajenos a la mayoría social.