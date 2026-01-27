El temporal de viento y lluvia de la borrasca Joseph se ha hecho sentir desde las primeras horas en el Estrecho y el interior del Campo de Gibraltar. Municipios como Jimena de la Frontera, Castellar o San Martín del Tesorillo se encuentran en alerta ante las crecidas de los ríos y posibles desbordamientos e inundaciones, como ya sucedió en recientes temporales.

El río Hozgarganta baja caudaloso este martes y todavía dentro de sus límites, aunque las autoridades recuerdan que toda la comarca está en avisos amarillo y naranja. A este escenario se suman dos avisos amarillos, uno por lluvias y otro por viento, vigentes desde las 6:00 hasta las 17:59. Las precipitaciones pueden dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y 40 mm en doce horas, mientras que las rachas máximas de viento alcanzan los 90 km/h, especialmente en zonas expuestas.