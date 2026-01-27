Vídeo
Impactante temporal marítimo en el Estrecho

Así baja el río Hozgarganta por Jimena con la llegada de la borrasca Joseph

La borrasca Joseph pone en jaque al Campo de Gibraltar: rachas de viento de casi 100 km/h, lluvias intensas y el Estrecho cerrado

Hozgarganta
Vanessa Pérez

Jimena, 27 de enero 2026 - 11:01

El temporal de viento y lluvia de la borrasca Joseph se ha hecho sentir desde las primeras horas en el Estrecho y el interior del Campo de Gibraltar. Municipios como Jimena de la Frontera, Castellar o San Martín del Tesorillo se encuentran en alerta ante las crecidas de los ríos y posibles desbordamientos e inundaciones, como ya sucedió en recientes temporales.

El río Hozgarganta baja caudaloso este martes y todavía dentro de sus límites, aunque las autoridades recuerdan que toda la comarca está en avisos amarillo y naranja. A este escenario se suman dos avisos amarillos, uno por lluvias y otro por viento, vigentes desde las 6:00 hasta las 17:59. Las precipitaciones pueden dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y 40 mm en doce horas, mientras que las rachas máximas de viento alcanzan los 90 km/h, especialmente en zonas expuestas.

