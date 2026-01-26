Goteras, charcos y ordenadores mojados en el instituto Hozgarganta de Jimena

El sindicato CSIF ha denunciado públicamente este lunes la "dejadez e incapacidad" de la Delegación Territorial de Educación ante los "graves problemas de filtraciones de agua y humedades" que sufre el IES Hozgarganta de Jimena de la Frontera. Las intensas lluvias de estos días han agravado una situación que, según el sindicato, arrastra años sin que la Administración "haga nada por solucionarla".

Varias aulas están afectadas por goteras que generan charcos, ordenadores mojados y manchas de humedad en techos y paredes. Algunas de estas manchas bordean tubos fluorescentes, "con el riesgo que eso conlleva", advierte CSIF. Además, el centro sufre cortes de luz intermitentes que dificultan aún más el normal funcionamiento de las clases.

Según denuncia el sindicato, las goteras existen desde hace años, pero el reciente temporal de borrascas ha provocado "un aumento tanto del número de filtraciones como de su tamaño", afectando gravemente al profesorado y al alumnado.

Las goteras del IES Hozgarganta en Jimena de la Frontera, que están afectando a las clases e incluso a la instalación eléctrica. / CSIF

El sector de Educación de CSIF Cádiz lamenta que, "a pesar de las reclamaciones que se han registrado en los últimos años por parte de las distintas directivas que ha tenido el centro, la Administración educativa no ha hecho absolutamente nada".

Desde el sindicato califican la situación como fruto de una "política de abandono al que somete la Junta a sus propios centros públicos". CSIF denuncia que "unas infraestructuras en estas condiciones impiden que se den las clases adecuadamente y se estropean recursos y materiales pagados por la ciudadanía con sus impuestos, pero lo peor es el peligro para la seguridad de las personas que allí estudian y trabajan".

El sindicato ya está preparando un escrito dirigido a la Administración educativa y a la Inspección de Trabajo por los riesgos laborales que conlleva esta situación.