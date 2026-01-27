La borrasca Joseph pone en jaque al Campo de Gibraltar: rachas de viento de casi 100 km/h, lluvias intensas y el Estrecho cerrado

La borrasca Joseph ha irrumpido con fuerza este martes, 27 de enero, en el Campo de Gibraltar, dejando una jornada marcada por el viento, la lluvia y un fuerte temporal marítimo que mantiene a la comarca prácticamente en vilo. Tras el reciente paso de Ingrid, el nuevo episodio meteorológico ha activado varios avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y ha provocado la cancelación total de las comunicaciones marítimas en el Estrecho, además de complicar seriamente la movilidad desde primeras horas de la mañana.

La Aemet mantiene activo para hoy un aviso naranja por fenómenos costeros, catalogado como de peligro importante, entre las 9:00 y las 16:59. En la zona oeste del Estrecho se esperan vientos de componente oeste o suroeste con velocidades de 62 a 74 km/h (fuerza 8), pudiendo alcanzar rachas de hasta 88 km/h (fuerza 9) de forma local, acompañadas de mar combinada de cuatro a cinco metros.

A este escenario se suman dos avisos amarillos, uno por lluvias y otro por viento, vigentes desde las 6:00 hasta las 17:59. Las precipitaciones pueden dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y 40 mm en doce horas, mientras que las rachas máximas de viento alcanzan los 90 km/h, especialmente en zonas expuestas.

El temporal también se deja sentir con especial intensidad al otro lado de la Verja. El Gobierno de Gibraltar ha activado un aviso de tiempo severo por vientos de fuerza de temporal entre las 9:00 y las 15:00, con velocidades medias de 30 a 35 nudos (56–65 km/h) y rachas frecuentes de 45 a 50 nudos (83–93 km/h), sin descartar picos aislados de hasta 60 nudos (111 km/h).

Entre paraguas rotos y contenedores derribados por el vendaval, la primera hora de la mañana ha sido especialmente complicada, coincidiendo con los desplazamientos laborales y la entrada a colegios e institutos. En las puertas de los centros escolares, el comentario era generalizado: “El año pasado se suspendió por mucho menos” o “Como se caiga algún árbol, ¿quién será el responsable?”. Un malestar que recuerda a la decisión adoptada por la Junta de Andalucía el 14 de noviembre de 2024, poco después de la tragedia de la dana en Valencia, cuando se suspendieron las clases en municipios del Campo de Gibraltar al encontrarse en alerta naranja por causas meteorológicas.

Desde el servicio de emergencias 112 Andalucía se ha lanzado un mensaje claro a la población: “Con temporal, evita desplazamientos en coche y haz solo los estrictamente necesarios”. Un consejo que, con la actividad escolar y laboral en marcha, resulta difícil de cumplir para muchos vecinos de la comarca.

Donde el impacto del temporal ha sido más evidente es en el estrecho de Gibraltar. Todas las comunicaciones marítimas permanecen canceladas este martes y no operan los ferris que conectan Algeciras y Tarifa con Ceuta y Tánger. Según ha informado la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), las salidas se suspendieron desde las 5:00 de la madrugada y no se reanudarán hasta que mejoren las condiciones meteorológicas.

Además, la APBA decidió cerrar el acceso de camiones al recinto portuario desde las 18:00 de este lunes, al encontrarse completos los parkings y viales de espera ante la imposibilidad de embarcar debido al temporal, una situación que añade presión logística al principal nodo portuario de la comarca.

Con este panorama, los vientos de poniente se convierten en el fenómeno más destacado de la jornada, generando dificultades para viajar, circulación complicada en carreteras abiertas y un mayor riesgo de incidencias en zonas expuestas. Las lluvias y el fuerte oleaje incrementan, además, los problemas en el transporte y la navegación, así como el peligro en actividades al aire libre.

Las autoridades insisten en extremar la precaución, limitar los desplazamientos innecesarios y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante la evolución de una borrasca, Joseph, que ha convertido este martes en un auténtico día de perros y gatos en el Campo de Gibraltar.