El Puerto de Algeciras solo permite el acceso de camiones con reserva ante el atasco de aparcamientos por las borrascas

La Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras ha informado este lunes que el acceso de camiones al recinto portuario solo podrá realizarse con reserva durante toda la jornada. Las cancelaciones marítimas en el Estrrecho durante el pasado fin de semana por la borrasca Ingrid ha provocado una saturación de vehículos pesados en las instalaciones de aparcamiento del Puerto, que espera ir recobrando la normalidad tras retomar sus conexiones con las líneas hacia Tánger Med y Ceuta.

El Puerto ha aprovechado esta tregua entre borrascas, a la espera del impacto de la llamada borrasca Joseph, para recuperar el pulso y desahogar el atasco generado especialmente en las instalaciones reservadas para los camiones.

La APBA ha comunicado a primera hora de este lunes que sus líneas operan "con normalidad" aunque el acceso de camiones queda restringido, durante esta jornada, solo a vehículos con reserva. No es la primera vez que el Puerto de Algeciras vive esta compleja situación. Ya pasó por un colapso similar en marzo de 2025 cuando otro tren de borrascas (en aquella ocasión (Jana, Konrad y Laurence) ocasionaron numerosas cancelaciones en el Estrecho de Gibraltar, afectando al transporte de mercancías con el norte de Marruecos.

La tregua del temporal también permite un respiro en Tarifa, donde se ha restablecido la conexión entre la ciudad y Tánger ciudad. El tráfico marítimo en el estrecho de Gibraltar se ha visto seriamente afectado por la borrasca Ingrid y el poniente que con rachas de hasta los 50 kilómetros por hora. El puerto tarifeño ha estado tres días seguidos sin que los ferris que conectan Tarifa con Tánger, en Marruecos, pudiesen operar. El último día con salidas normales fue el pasado jueves, antes de que el temporal comenzara a dejar su huella en el litoral campogibraltareño.