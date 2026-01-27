El Puerto de Algeciras ordena evacuar los fondeaderos de la bahía por el fuerte temporal

Mapa de tráfico marítimo en tiempo real: la Bahía de Algeciras aparece despejada tras la orden de evacuar los fondeaderos por el temporal, mientras numerosos buques permanecen al este del Peñón de Gibraltar capeando el mal tiempo.

El Puerto de Algeciras activó durante la tarde del lunes un dispositivo excepcional de seguridad marítima ante la llegada de un nuevo episodio de fuertes vientos y mala mar en el Estrecho. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ha ordenado la evacuación de todos los fondeaderos de la bahía a partir de las 17:00 del 26 de enero y hasta nueva orden, como medida preventiva para garantizar la seguridad de la navegación y de las personas.

La decisión se adopta tras la evaluación de las condiciones meteorológicas adversas previstas para las próximas horas y días, a propuesta de la Capitanía Marítima y con el informe previo de la Corporación de Prácticos. Según la circular emitida por la Dirección General de la APBA, deberán abandonarse los fondeaderos Alfa, Bravo, Charlie y Delta una vez concluyan las operaciones de los buques actualmente fondeados.

Además, la Autoridad Portuaria ha decretado la cancelación de todas las operaciones a partir de las 5:00 del martes 27 en los fondeaderos A, B y D, así como en las terminales y en las líneas marítimas con Tánger Med y Ceuta, en un contexto marcado por el avance de la borrasca Joseph, que mantiene a la provincia de Cádiz bajo avisos amarillos y naranja por viento y lluvia.

La Bahía de Algeciras azotada por la borrasca Joseph, vista desde La Línea de la Concepción. / Manu Romero

Durante el temporal, todos los buques que permanezcan atracados en el puerto —especialmente aquellos más expuestos a la acción del viento— deberán reforzar amarras y mantener sus motores principales listos para su uso inmediato. La realización de cualquier maniobra quedará supeditada, en todo momento, al criterio de los prácticos de guardia. Asimismo, se han pospuesto las maniobras previstas en Moeve y Cernaval hasta que mejoren las condiciones meteorológicas.

Estas restricciones se suman a otras ya adoptadas en las últimas horas, como la cancelación de todas las conexiones marítimas con Ceuta y Tánger para este martes, la recomendación de evitar la circulación de vehículos ajenos a la actividad portuaria por el interior del puerto de Algeciras y la prohibición temporal del acceso de camiones, medidas que se irán levantando conforme remita el temporal.

Gibraltar, la otra cara del temporal

Mientras el puerto de Algeciras opta por vaciar sus fondeaderos y minimizar riesgos, la situación es muy distinta al otro lado de la Verja. En aguas que rodean a Gibraltar, en su cara este, decenas de buques permanecen este martes capeando el temporal, una maniobra habitual en navegación que consiste en mantener la proa o la amura enfrentadas al viento y al oleaje, avanzando a muy baja velocidad para conservar el control del buque y evitar que las olas incidan de costado.

Esta técnica, utilizada cuando fondear no es seguro —ya que el ancla puede garrear con mar gruesa—, fue especialmente visible el pasado fin de semana, cuando numerosas embarcaciones aparecían prácticamente detenidas en los sistemas de seguimiento marítimo, formando lo que muchos describieron como una “sala de espera flotante” en el Estrecho y el mar de Alborán.

El estrecho de Gibraltar es uno de los pasos marítimos más complejos del mundo: más de 300 buques al día cruzan entre el Atlántico y el Mediterráneo, condicionados por corrientes muy intensas, mareas cambiantes y canales de navegación obligatorios. En episodios de fuerte poniente, como el actual, la combinación de viento, mar gruesa y puertos cerrados convierte la gestión del tráfico marítimo en un ejercicio de precisión.

Por ahora, la APBA mantiene todas estas medidas hasta una nueva evaluación de las condiciones meteorológicas, que permita reducir el riesgo existente para la seguridad de la navegación.