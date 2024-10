Jimena se echa a la A-405 para reclamar una carretera digna

Jimena/Centenares de vecinos de Jimena han participado este sábado en una marcha para reivindicar el arreglo integral de la A-405, la vía que conecta el municipio con el Campo de Gibraltar y la Serranía de Ronda. Aunque este viernes la Junta de Andalucía anunció que había adjudicado la redacción del proyecto del tramo de esta vía entre Jimena y San Pablo de Buceite, la organización, formada por el Ayuntamiento y la Plataforma por el arreglo de las carreteras del municipio, demanda la reforma integral de la carretera.

El punto de encuentro para los asistentes, entre los que se encontraban representantes municipales, además del alcalde de Castellar, Adrián Vaca, y concejales socialistas de otros municipios, miembros de asociaciones y empresas y vecinos a título particular, fue junto al Silo. En este lugar se habilitaron tres zonas de aparcamiento para los vecinos de otros puntos de la localidad. También se dispuso un servicio de autobús para facilitar la participación de los habitantes de San Pablo de Buceite.

La manifestación partió a las 10:30 con una pancarta en la cabecera con el lema "¡Basta ya! Queremos unas carreteras dignas" ocupando los dos carriles de la carretera, aunque la organización estaba preparada para garantizar el paso de vehículos de emergencias. Antes de partir, el alcalde de Jimena, Fran Gómez, explicó el motivo de esta marcha. "La A-405 es la única que carretera que une el Campo de Gibraltar con la Serranía de Ronda y por su mal estado secuestra completamente el futuro de Jimena. Estamos hartos de promesas que no se cumplen y queremos reivindicar, dado que hemos dado por agotada la vía administrativa y así se lo hicimos saber a Junta de Andalucía hace unos meses. Sectores tan importantes como el corcho, el agrícola o el turismo hoy en día no pueden tener más futuro en Jimena porque no tenemos una carretera acorde con los tiempos que vivimos", destacó el regidor.

La marcha, a su paso por la Estación de Jimena. / Erasmo Fenoy

"Esta reivindicación es histórica de este Ayuntamiento. La gota que colmó el vaso es que nos dijeron que en septiembre se nos iban a anunciar obras y ahora un día antes nos encontramos con que van a redactar el proyecto para mejorar un tramo, entre Jimena y San Pablo, que lo agradecemos pero no es suficiente, queremos el arreglo integral de la A-405 porque Jimena depende de esa infraestructura. Estamos pidiendo algo tan básico como el arreglo que se hizo desde la Estación de San Roque a Castellar, pero el tramo hasta Jimena se quedó parado por dotación económica aunque está redactado desde 2011. Ahora hay dinero y tenemos una lluvia de millones de fondos europeos, queremos que se destine alguna cantidad para una vía que es vital para Jimena y el Campo de Gibraltar. Todos los sectores productivos de Jimena están implicados con esta carretera y su futuro depende de ella", incidió Fran Gómez.

Adrián Vaca, alcalde de Castellar, reivindicó que el interior de la comarca "necesita inversiones, que no solo se queden en el arco de la Bahía. Necesitamos inversiones en las infraestructuras, que se vertebre el territorio y que tengamos comunicaciones dignas".

También tomó la palabra Cristóbal Lirio, concejal no adscrito en la actualidad que concurrió por el PP en las últimas elecciones municipales, que sufrió un grave accidente en la A-405 en julio de 2023 en el que falleció su pareja. "La A-405 es una carretera que mata, hay muchos puntos negros. Necesitamos su arreglo para evitar lo que me ha pasado a mí, que lo estoy pagando psicológicamente", lamentó.

Tras recorrer unos siete kilómetros, la marcha llegó hasta Marchenilla con el deseo de que la Junta actúe ante una demanda ciudadana multitudinaria.