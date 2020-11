El Ayuntamiento de Jimena pide responsabilidad a Arcgisa por la turbidez del agua

El Ayuntamiento de Jimena ha pedido responsabilidades a Arcgisa, la empresa de Mancomunidad responsable del abastecimiento del agua, ante la turbidez que presenta al abrir el grifo. "Son inaceptables los episodios que se viven en el municipio con el agua de consumo humano", señala el Consistorio.

El equipo de gobierno entiende que Arcgisa, como empresa suministradora del servicio, debe responder ante sus clientes. "En este sentido, no hay una respuesta de la empresa que pueda paliar estas situaciones, ni tampoco se informa ante posibles situaciones como las que se dan regularmente. Las pocas veces que se han instalado cubas de agua potable han sido por presiones del propio Ayuntamiento, incluso las publicaciones que se hayan realizado ante posibles cortes o averías también las ha tenido que realizar el propio Consistorio", ha indicado el Ayuntamiento en su perfil de Facebook.

"No hay que olvidarse de que Arcgisa es una empresa suministradora y presta un servicio, y que los vecinos como usuarios y clientes deben poner las pertinentes reclamaciones. De no ser así, no tendrán ninguna respuesta ante estas situaciones y no se puede hacer presión administrativa", afirma el Ayuntamiento.