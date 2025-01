Gibraltar presiona para que la UE deje de considerar al Peñón territorio de alto riesgo para el blanqueo y la financiación del terrorismo

Gibraltar/El ministro de Justicia, Comercio e Industria de Gibraltar, Nigel Feetham, ha viajado a Bruselas esta semana para asistir a una serie de reuniones con el objetivo de que la Unión Europea saque al Peñón de su lista de territorios de alto riesgo para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El Gobierno gibraltareño recuerda que en febrero de 2024, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyó a Gibraltar en su lista blanca tras una evaluación exhaustiva de su cumplimiento de las normas internacionales. En consecuencia, el 14 de marzo de 2024, la Comisión Europea propuso actualizar su propia lista de la UE para eliminar también a Gibraltar, junto con otras jurisdicciones. Sin embargo, el 23 de abril de 2024, el Parlamento Europeo no ratificó esta decisión, un resultado decepcionante para el Peñón "y que no se basaba en ninguna evaluación técnica", indica el Ejecutivo que dirige Fabian Picardo.

Desde entonces, no se ha vuelto a actualizar la lista de la UE. "Esto no es sorprendente, ya que en junio de 2024 se celebraron elecciones al Parlamento Europeo y se procedió a formar un nuevo Colegio de Comisarios, con un nuevo Comisario responsable de los Servicios Financieros, que no tomó posesión de su cargo hasta el 1 de diciembre de 2024", indica el número 6 de Convent Place.

La visita del Feetham a Bruselas supone "la primera oportunidad de entablar contactos con las principales instituciones de la UE desde que se constituyó la nueva Comisión". Se reunió con John Berrigan, director general para la Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de Mercados de Capitales (DG FISMA), el funcionario de mayor rango de este departamento, y con miembros del Parlamento Europeo, en las que el ministro destacó el trabajo continuo que ha encabezado como responsable de Justicia y Fiscalidad desde que Gibraltar fue incluido en la lista blanca del GAFI en febrero de 2024, y que incluye "el refuerzo del régimen legislativo de sanciones en Gibraltar, la introducción de legislación sobre la Unexplained Wealth Order [Orden de Investigación de Patrimonio] para dotar a las fuerzas del orden de mejores herramientas de confiscación de activos, el aumento de los recursos y la capacidad de aplicación de la ley en múltiples organismos, la colaboración estrecha con los organismos británicos para garantizar un enfoque unificado del blanqueo de capitales y el cumplimiento de las sanciones, seguir aplicando voluntariamente las sanciones de la ONU, el Reino Unido y la UE y la subida del impuesto de sociedades de Gibraltar al 15%, en línea con el mínimo mundial de la OCDE, y reafirmar nuestro compromiso con la cooperación y la transparencia fiscal a escala mundial".

Feetham subrayó que Gibraltar "mantiene su inquebrantable compromiso de combatir el blanqueo de capitales y la delincuencia financiera. Gracias a las reformas legislativas, la mejora de la aplicación de la legislación y la estrecha colaboración internacional, Gibraltar sigue manteniendo un marco sólido y transparente para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y el cumplimiento de las sanciones".

Durante su estancia en Bruselas, el ministro Feetham también hizo una visita de cortesía al embajador y jefe de la Misión del Reino Unido ante la UE, Lindsay Croisdale-Appleby.

"Esta visita pone de manifiesto la determinación de Gibraltar de colaborar de manera constructiva con las instituciones europeas y garantizar que sus esfuerzos sean plenamente reconocidos", sentencia el Gobierno gibraltareño.