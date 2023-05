La Comisión Europea mantiene a Gibraltar en la lista negra contra el blanqueo y la financiación del terrorismo

La Comisión Europea (CE) mantiene por segundo año consecutivo a Gibraltar en su lista negra de territorios en los que detecta un "alto riesgo" de que alberguen actividades relacionadas con el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Junto a Gibraltar ya no están en esa relación Marruecos y Camboya y entran Nigeria y Sudáfrica. Además figuran Panamá, Afganistán, Jordania, Siria, Senegal, Filipinas, Jamaica, Mozambique, Haití, Barbados, Burkina Faso, Islas Caimán, República Democrática del Congo, Mali, Mozambique, Birmania, Sudán del Sur, Tanzania, Trinidad y Tobago, Uganda, Emiratos Árabes Unidos, Vanuatu y Yemen.

Bruselas revisa periódicamente la lista -está obligada por la normativa comunitaria- y los cambios que propone entrarán en vigor automáticamente al cabo de un mes si no se pronuncian en contra durante ese tiempo el Parlamento Europeo o el Consejo.

Esta clasificación, que no implica sanciones pero obliga a los bancos europeos a reforzar los controles de operaciones en las que participen clientes o entidades de los territorios del listado, llega cuando la propia CE intenta cerrar con Reino Unido un tratado que regule las relaciones del Peñón con la Unión Europea (UE), que abandonó el 31 de enero de 2020.

En este tratado postbrexit se incluirían disposiciones para que Gibraltar refuerce la vigilancia del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo al volverse a poner en el nivel que exigen los estándares europeos.

La negociación, que se encuentra muy avanzada y, a juicio del ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, cercana a concluir con éxito, se encuentra pendiente de la adaptación de los británicos a una propuesta europea en la que hay peticiones concretas de la CE respecto a ese control.

La Comisión incluyó por primera vez a Gibraltar en su lista de países con "alto riesgo" en diciembre de 2022, tal y como hace ahora, teniendo en cuenta la información y las decisiones tomadas a nivel internacional en organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El pasado mes de febrero este organismo incluyó a la Roca en su llamada lista gris, en la que identifica a países y jurisdicciones que se han comprometido a corregir sus deficiencias para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y de actividades relacionadas con las armas nucleares, químicas o biológicas.

Cuando el GAFI incluye a territorios como Gibraltar en su lista gris, significa que presenta fallos en su régimen, pero ha logrado avances para solucionarlos dentro de los plazos acordados. En el caso del Peñón, la fecha límite es este mes de mayo de 2023.

Según el Reglamento Delegado de la Unión Europea, en junio de 2022, Gibraltar asumió un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y MONEYVAL (el Comité de Expertos sobre evaluación de medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Consejo de Europa), con el fin de reforzar la eficacia de su sistema de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Desde la adopción de su informe de evaluación recíproca en diciembre de 2019, Gibraltar ha avanzado en un número significativo de las medidas recomendadas en dicho informe, tales como completar una nueva evaluación nacional de riesgos, subsanar las deficiencias técnicas en relación con el mantenimiento de registros relativos a los titulares reales, introducir requisitos de transparencia para los accionistas y directores designados, reforzar la unidad de inteligencia financiera y perfeccionar su política de investigación sobre el blanqueo de capitales en función de los riesgos.

"Gibraltar debe trabajar en la ejecución de su plan de acción, en particular garantizando que las autoridades de supervisión de las entidades financieras no bancarias y las actividades y profesiones no financieras designadas apliquen una serie de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias para las infracciones en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y demostrando que está siguiendo de forma más activa y satisfactoria las sentencias definitivas de decomiso, a través de procesos penales o civiles basados en investigaciones financieras", se lee en el reglamento.

"A pesar de este compromiso y de estos avances, todavía no se han resuelto plenamente las cuestiones que condujeron a la inclusión de Gibraltar en la lista del GAFI. Por tanto, debe considerarse que Gibraltar es un territorio de un tercer país que adolece de deficiencias estratégicas en su sistema de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, de conformidad con el artículo 9 de la Directiva (UE) 2015/849", concluye el documento.

La Fiscal Antidroga del Campo de Gibraltar, ya confirmó en agosto de 2021 a la Roca como escenario del lavado de dinero del narcotráfico. "El narco grande blanquea el dinero con mucha elegancia y es difícil llegar a él. Constituye empresas fuera del territorio nacional a través de las cuales compran bienes inmuebles. Se han detectado muchas sociedades de este tipo en Gibraltar, lo cual nos impide mucho acceder a ese patrimonio, y también mucho en Dubai. En España blanquean a través de sociedades domiciliadas en Madrid, Barcelona... Para introducir el dinero en el circuito legal se constituye un entramado societario a través de personas expertas en blanqueo de capitales. También se compran casas, objetos de decoración y vehículos que están a la vista, por así decirlo y sin quitarle importancia, pero las grandes cantidades se blanquean a través de sociedades en las que el dinero se va ingresando por diversas vías dificultando la trazabilidad, lo cual complica las investigaciones".