Picardo niega ahora que el problema del acuerdo para Gibraltar sea la presencia de la Policía española en el Peñón

Gibraltar/El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, niega que el problema para que la Unión Europea y Reino Unido puedan cerrar un acuerdo sobre la relación de Gibraltar tras el Brexit sea la presencia de la Policía española en el Peñón para controlar las fronteras Schengen que se ubicarán en su territorio. "Sé que muchos periodistas y muchos comentaristas se concentran en eso y están convencidos de que ese es el tema. No lo es, y eso sí me puedo permitir decírselo", asegura este domingo en una entrevista concedida a la agencia Efe. Sin embargo, el pasado mayo, en una entrevista a la GBC, Picardo hizo suyas las declaraciones de quien fuera ministro para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Dominic Raab: “No habrá botas españolas” en suelo británico como consecuencia de la salida de Reino Unido de la UE.

"Nadie sabe lo que hemos acordado en relación con eso. Todo el mundo está hablando de temas que se han inventado", insiste, mientras se queja de que parece que en los medios vende más "que Gibraltar no quiere botas o que España insiste en botas" que se hable de que se están resolviendo asuntos muy técnicos en cuyos detalles "fluyen temas políticos que hay que resolver".

Picardo rechaza dar pista alguna de lo que se ha acordado y lo que no, y de qué es ese pequeño porcentaje que impide solventar el último escollo del referéndum del Brexit. "Todos hemos dicho que vamos a respetar la confidencialidad de esta negociación... es importante que sigamos protegiendo la negociación", explica.

Sobre el encaje dibujado de Gibraltar, el ministro principal solo adelanta: "El tema de Gibraltar es diferente, todos hemos aceptado que tiene que ser un poco diferente a cualquier situación de las que hay". Debe ser, dice, un encaje "muy a la medida".

El mandatario llanito sigue siendo muy optimista sobre las posibilidades de que se firme un acuerdo y no se pone límite de tiempo para lograrlo: "Este avión tiene que aterrizar bien, sin darle ningún susto a nadie", afirma. En cuanto al tiempo, señala que ni siquiera la fecha en la que los nuevos controles y normas de acceso a Schengen entren en funcionamiento -previsto a mediados de 2025- y compliquen la entrada en la Verja.

El pasado 19 de septiembre se celebró la última de las tres cumbres de alto nivel entre los ministros de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, y el Reino Unido, David Lammy, que contó con la participación de Fabian Picardo y el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Maros Sefcovic. Como las anteriores, acabó con un mensaje público de que habían logrado "nuevos avances" en complejas cuestiones, como el paso de personas y bienes.

Desde entonces no se ha hecho pública ninguna novedad, salvo mensajes cruzados en los que cada parte apunta que la suya es una propuesta generosa y que la pelota está en el tejado de la otra. "No hay nada paralizado para nada, los negociadores siguen negociando muy intensamente temas que son menos políticos y más técnicos... Yo soy muy optimista de que podemos concluir acuerdos pronto", asegura Picardo. "El titular es que seguimos buscando soluciones, que seguimos intentando resolver y que estamos comprometidos a buscar esas soluciones técnicas y políticas para llegar a un acuerdo ya: pero para hacerlo bien (...) hay que hacerlo con tranquilidad, estamos muy cerca, al 0,1 % de llegar", dice. "Esta última milla es la parte más difícil" para que todo termine "de una manera que todo el mundo gane, que nadie pierda", apunta.

"No seré ministro principal después de las siguientes elecciones. Si yo no he llegado a un acuerdo, recomendaría a mi sucesor o sucesora que siga en el intento, para mí no hay límite a buscar esta solución para apuntalar la hermandad entre el pueblo de Gibraltar y el pueblo del Campo de Gibraltar", destaca Picardo, que cree posible "que lo que emerja sea mejor aún que el acuerdo de Nochevieja, que era un mapa de adónde íbamos a ir, en el que muchos asuntos son competencia de la UE".

Sobre la posible armonización fiscal con el Campo de Gibraltar afirma que la colonia "nunca tendrá la misma base impositiva que España. Gibraltar tiene plena soberanía sobre su base impositiva directa e indirecta y eso no va a cambiar", afirma el mandatario gibraltareño, que asegura que el Peñón está preparado para "diferentes versiones del no acuerdo", en la que está convencido que la economía gibraltareña seguiría "subiendo, de otra manera, pero seguiría subiendo". "Quisiera no tener que afrontar eso porque sería malo para Gibraltar seguro, pero también para todo el Campo de Gibraltar y, como siempre, sufriría más que nada el trabajador gibraltareño y el campogibraltareño en particular", comenta.

"Prefiero concentrarme en lo positivo... Espero que el 2025 sea el año en el que podamos llegar a un acuerdo", concluye Fabian Picardo.