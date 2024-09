Optimismo de Albares y recelos de Picardo respecto al tratado de Gibraltar antes del National Day

Algeciras/Gibraltar conmemora este martes con el National Day el referéndum celebrado el 10 de septiembre de 1967 en el que un abrumador 99,6% de los votantes decidió permanecer bajo el paraguas de Reino Unido y renunció, por tanto, a cualquier forma de soberanía española. En una jornada de exaltación británica, los partidos de aquel país escenificarán un año más su apoyo al Peñón enviando a un grupo de once diputados y lores de gran parte del espectro político de Reino Unido para unirse a la celebración, que llega cuando están a punto de reanudarse la negociación para un tratado sobre la Roca posterior al Brexit.

La visita de trabajo incluirá una serie de reuniones, incluida una sesión informativa con el ministro principal, Fabián Picardo, sobre el estado de esas conversaciones en curso sobre la futura relación de Gibraltar con la Unión Europea, así como una sesión separada con el viceministro principal, Joseph García, sobre los preparativos simultáneos ante la posibilidad de un desenlace sin acuerdo.

Los parlamentarios y lores también participarán en una serie de eventos que se han organizado en torno al National Day de Gibraltar, incluida la tradicional firma de la pancarta del Grupo para la Autodeterminación de Gibraltar (SDGG, por sus siglas en inglés) y los discursos políticos en la Explanada (Casemates Square), que será el epicentro de la actividad política y donde, entre otros, intervendrá el ministro principal Fabián Picardo para dirigir un mensaje a la población.

La delegación parlamentaria está integrada por muchos de los integrantes del Grupo Parlamentario Multipartidario para Gibraltar (All-Party Parliamentary Group [on Gibraltar], APPG), que el pasado día 5 celebró la reunión constitutiva inaugural del nuevo parlamento en la Cámara de los Comunes. Se trata de los laboristas Amanda Martin, Matt Bishop y Sharon Hodgson, los conservadores Mark Pritchard, Martin Vickers, Lord Brady de Altrincham, baronesa Hooper y Lord Marland, así como la liberaldemócrata baronesa Northover, la independiente baronesa Butler-Sloss y el integrante del Partido Unionista del Ulster Lord Rogan.

Picardo

Picardo ha afirmado en una alocución previa al evento que Gibraltar debe enviar un mensaje claro para renovar su compromiso con Reino Unido, sin realizar concesiones a España, a pesar de que el Brexit puede conducir a una ralentización del paso por la Verja.

Con las negociaciones del tratado sin resolver y una vez más pesando sobre la celebración, el líder del partido laborista gibraltareño afirma en declaraciones recogidas por la radiotelevisión pública gibraltareña (GBC) que “pronto podría llegar el momento en que todos tengamos que abrocharnos el cinturón para un viaje diferente”, con “más giros y baches de los que estamos acostumbrados”.

El National Day de Gibraltar de 2023. / Erasmo Fenoy

Fabian Picardo manifestó que en 1967 los gibraltareños votaron en el referéndum “sabiendo que las cosas iban a empeorar” y recordó que aquel respaldo masivo a la soberanía británica condujo al cierre del paso fronterizo. Ahora no ocurrirá, pero los gibraltareños deben entender que su decisión ahora "también tendrá consecuencias”. "Aunque la Verja no se cerrará esta vez, los residentes en Gibraltar tendrán que pasar por un proceso burocrático y que requiere más tiempo para entrar y salir. A pesar de todo, la posibición gibraltareña no variará. La soberanía es primordial y sus símbolos, ingredientes y atributos también importan". "Gibraltar no está en venta", declaró el político y no se mostrará "tímido ante las amenazas, sino que responderá al acoso con una determinación fortalecida para hacer lo correcto". Es importante, apostilla, enviar un mensaje claro a quienes observan: "Gibraltar no pestañeará".

Albares

Londres será a lo largo del mes de septiembre el escenario de la enésima reunión que delegaciones de los gobiernos de España y Reino Unido, encabezadas por sus respectivos titulares de Exteriores, José Manuel Albares y David Lammy, mantendrán para tratar de cerrar un acuerdo que permita la integración de Gibraltar en el espacio Schengen. Albares afirma en una entrevista publicada este lunes en El País que ha mantenido conversaciones con Lammy preliminares a la reunión y observa que tiene "el mismo espíritu" positivo que su predecesor para alcanzar un acuerdo. "Debemos abordar los detalles que quedaron pendientes con el anterior Gobierno conservador británico para cerrar definitivamente ese acuerdo que todos queremos. Desde luego, España", explica.

El objetivo, recalca Albares es "crear una zona de prosperidad compartida [entre el Peñón y su entorno]". "La negociación está en un momento irreversible en el que o bien concretamos el acuerdo o por parte británica se indica que no se quiere. Pero insisto: lo que he visto en Lammy es que hay voluntad de alcanzarlo. Es verdad que el 10 de noviembre entra en vigor el nuevo sistema de control de entrada y salida del espacio Schengen. También en Gibraltar. Razón de más para tener ese acuerdo lo antes posible", subraya.

"España -apostilla- no renuncia a su reclamación de la soberanía, pero también es una línea roja para mi que mejore la vida de los 300.000 vecinos del Campo de Gibraltar".

Preguntado por la presencia de policías españoles en el puerto y el aropuerto del Peñón como parte del proyecto de desaparición de la Verja, Albares insiste en que así será: "El código Schengen establece una forma de actuar. Si Gibraltar quiere libertad de circulación, puede tenerla; lo único es que hay que actuar como se hace en todos los puntos de entrada y salida del espacio Schengen". "España siempre está dispuesta a aplicar fórmulas constructivas que garanticen la seguridad de los controles y la libre circulación de personas y mercancías", concluye.