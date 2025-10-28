Nuevo episodio de fricción naval en la Bahía de Algeciras: el patrullero 'HMS Dagger' hostiga a la 'Río Sil' de la Guardia Civil

Suma y sigue. Las aguas que rodean Gibraltar han vuelto a ser escenario este martes de un nuevo episodio de fricción naval entre las autoridades de España y la colonia británica. La patrullera HMS Dagger (P296) de la Royal Navy ha ostigado a la embarcación Río Sil de la Guardia Civil mientras esta patrullaba por las aguas de la Bahía de Algeciras.

La situación ha sido documentada por el observador gibraltareño Michael J. Sanchez con un post en X en el que relata el episodio bajo la visión británica del asunto, que atribuye a la colonia aguas territoriales y, por tanto, considera el patrullaje de la Río Sil como una "incursión". La HMS Dagger ha dado alcance a la Río Sil sobre las 9:15 de la mañana hasta que la embarcación española ha abandonado el perímetro que Gibraltar se autoatribuye como aguas territoriales.

Las patrullas cruzadas y los seguimientos entre ambos territorios son relativamente frecuentes en la zona, donde los límites marítimos son constantemente discutidos. Pese a que en el Tratado de Utrecht (1713) España cedió a Gran Bretaña sus propiedades el Peñón -que no su soberanía- y no las aguas que lo rodean, Londres ha mantenido la práctica de ejercer control sobre una franja marítima de tres millas, una delimitación no reconocida por España.

El episodio se añade al ocurrido recientemente entre el HMS Dagger (P296) siguiendo al buque de la Armada Española Isla de León (P83).