Roce en el Estrecho entre un buque de la Armada y una patrullera de Gibraltar tras cruzarse en las aguas en disputa

Daniel Ferro publicó en la red social X al patrullero británico HMS 'Dagger' siguiendo al buque de la Armada Española 'Isla de León'.

Un nuevo episodio de fricción naval ha tenido lugar en torno al Peñón. El pasado 25 de octubre, el entusiasta gibraltareño de aviación y asuntos marítimos Daniel Ferro (@Gibdan1) publicó en la red social X (antes Twitter) una imagen que muestra al patrullero británico HMS Dagger (P296) siguiendo al buque de la Armada Española Isla de León (P83) mientras este abandonaba las llamadas British Gibraltar Territorial Waters.

Según Ferro, el Dagger, perteneciente al Escuadrón de Gibraltar de la Royal Navy, “escoltó” al Isla de León fuera de las aguas que Londres reclama como propias, tras una presunta incursión ocurrida la semana anterior.

No es la primera vez que ambos patrulleros protagonizan uno de estos encuentros de alta diplomacia naval. El Isla de León, con base en Ceuta, tiene como misión oficial “proteger los intereses marítimos y controlar los espacios de soberanía de interés nacional”. Por su parte, el Dagger realiza un cometido casi idéntico en sentido inverso: vigilar y defender las aguas que el Reino Unido considera parte de su soberanía en torno a Gibraltar.

Las patrullas cruzadas y los seguimientos entre ambos países son relativamente frecuentes en la zona, donde los límites marítimos son constantemente discutidos. Mientras que el Tratado de Utrecht (1713) cedió a Gran Bretaña el Peñón pero no las aguas que lo rodean, Londres ha mantenido la práctica de ejercer control sobre una franja marítima de tres millas, una delimitación no reconocida por España.

Por el momento, ni el Ministerio de Defensa español ni el Gobierno de Gibraltar han hecho declaraciones públicas sobre el nuevo episodio.