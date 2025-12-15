El Gobierno de Gibraltar retrasa de nuevo la publicación del Informe McGrail

El Gobierno de Gibraltar retrasa nuevamente la publicación del informe final de la McGrail Inquiry, la investigación que examina la salida anticipada del excomisario de policía Ian McGrail en 2020. El ministro principal de la colonia, Fabian Picardo, continúa convaleciente tras sufrir un desprendimiento de retina, lo que ha forzado un segundo aplazamiento. La fecha inicial para divulgar las conclusiones era el pasado 5 de diciembre, pospuesta a este lunes 15. Ahora, el Ejecutivo prevé que el informe se pueda dar a conocer la semana próxima, toda vez que se espera el alta de Picardo para este viernes, 19 de diciembre.

En paralelo, el magistrado instructor forense adjunto, que actualmente preside un proceso con jurado sobre la muerte de dos hombres en el mar tras colisionar con una lancha de la Policía Real de Gibraltar, ha remitido una carta al viceministro principal, Joseph García, sobre la publicación por parte del Gobierno de determinadas partes del informe. Este caso está abordado en el informe McGrail.

El magistrado forense adjunto advierte de que ciertos aspectos tratados en el Informe McGrail podrían coincidir con las pruebas y cuestiones que están siendo examinadas actualmente por el jurado. En particular, según la nota del Gobierno, existe preocupación porque algunas secciones del Informe McGrail describan, analicen o extraigan conclusiones sobre el incidente marítimo y que puedan interferir en esta otra causa. Por ello, el Ejecutivo ha accedido a esta pretensión, ya que el veredicto del jurado sobre este caso se prevé para finales de semana.

Considerando conjuntamente ambas circunstancias —que el Ministro Principal estará convaleciente hasta el viernes y la petición del magistrado forense adjunto (cuya aceptación requeriría de mucho tiempo y trabajo para suprimir las partes pertinentes del informe)— el Gobierno ha anunciado que finalmente publicará el informe íntegro la semana que viene.

"El Gobierno lamenta que la publicación no vaya a producirse mucho antes de Navidad, como había manifestado anteriormente. De hecho, tendrá lugar solo unos días antes de Navidad, algo que el Gobierno no había contemplado inicialmente. El Gobierno no considera apropiado seguir retrasando la publicación hasta el mes de enero, a menos que sea absolutamente necesario", ha expresado el Ejecutivo de Picardo en una nota oficial.