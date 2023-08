España refuerza los controles en la Verja de Gibraltar para detectar a buscados por la Justicia

Las autoridades de España han intensificado desde esta semana el control de documentación en el paso por la Verja de Gibraltar con el fin de reforzar la detección de personas buscadas por la Justicia o con alertas de cualquier tipo en los sistemas de información policial.

Una situación que ha provocado quejas en el Gobierno de Gibraltar. El Ejecutivo de la colonia ha culpado este viernes a las autoridades españolas de provocar con estos controles una ralentización en el paso y colas, a la par que asegura que responderá con reciprocidad a partir de la próxima semana si no recibe "una explicación razonable".

Gibraltar sostiene en una nota que las autoridades españolas "sin previo aviso" iniciaron el jueves "un nuevo régimen de control de pasaportes" con el escaneo "de un número significativo de pasaportes, incluidos los de titulares de la tarjeta roja de residentes en Gibraltar e incluso de algunos nacionales españoles e incluso de documentos de identidad". Algo que, según el Gobierno gibraltareño, provocó "largas colas y considerables molestias" a miles de personas "la mayoría españoles".

Fuentes españolas han matizado que la situación no supone cambio alguno sobre el estatus existente en el paso por la Verja, dado que no se está sellando la documentación. Únicamente, según estas mismas fuentes, se están escaneando un mayor número de documentos para localizar posibles alertas. Algo que permitió hace unos días localizar a una persona que estaba siendo buscada por un episodio de malos tratos.

El Gobierno de Gibraltar ha insistido en que en caso de no recibir una explicación "o que la explicación no sea razonable" actuará de forma recíproca. "Esto significa que los trabajadores transfronterizos que no estén cubiertos por el acuerdo de retirada debenasegurarse de que tienen documentos de viaje válidos disponibles para su inspección al entrar en Gibraltar. Y aquellos que están cubiertos por el acuerdo de retirada tendrán que demostrarlo a través del suministro diario de documentos de viaje y de identidad válidos", concluyen.