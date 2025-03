La Comisión Europea aparca la salida de Gibraltar de la lista europea de paraísos fiscales

Gibraltar/La Comisión Europea aparca un nuevo intento de sacar a Gibraltar de la lista comunitaria de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo. El Partido Popular Europeo mantiene en la nueva legislatura comunitaria su total rechazo esta posibilidad, que fue puesta sobre la mesa por la Comisión a finales del pasado mes de enero. Otros dos grupos conservadores de la Eurocámara, Patriots (donde se integra Vox) y una parte de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) -vinculados a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni-, igualmente están en contra de la iniciativa, lo que ha llevado a la Comisión a aplazar sin fecha la revisión del listado que debe votarse por el Parlamento Europeo para ser validado.

La nueva Comisión, resultante de las elecciones de junio de 2024, pretendía revisar el listado y sacar de él a Gibraltar, Panamá y Emiratos Árabes Unidos. Tras la formación del Colegio de Comisarios, la nueva responsable de Servicios Financieros y Unión de Ahorros e Inversiones, María Luís de Albuquerque (de Portugal), compareció el pasado 28 de enero ante las comisiones de Economía y de Justicia para pulsar el apoyo del Parlamento Europeo a la iniciativa, encontrándose con la oposición de estos partidos. Fuentes del Partido Popular Europeo han confirmado a Europa Sur que la reunión se celebró y que el grupo mantiene su negativa que habría sido secundada por los otros dos grupos conservadores. El PP Europeo tiene 188 parlamentarios (es el más numeroso) mientras que Patriots posee 84 y ECR 78. Entre los tres suman 350 escaños en un parlamento de 720, prácticamente la mitad (360) de manera que Albuquerque tenía difícil hacer prosperar la medida.

La situación supone un mal presagio para Gibraltar en la negociación del tratado para regular su relación con Europa. Ya que todo posible acuerdo alcanzado entre la Comisión Europea y Reino Unido para fijar las pautas del encaje de la colonia en el marco comunitario debe ser validado por el Parlamento Europeo. Y si esta mayoría conservadora se consolida, llegado el momento podría producirse un veto al tratado.

El listado de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo es un documento vivo, sometido a revisiones periódicas. Desde el punto de vista técnico, la Comisión sostiene que Gibraltar estaría cumpliendo al dotarse de la legislación exigida, si bien otra cuestión es la aplicación de la misma para que las medidas sean efectivas, según apuntan desde el PP Europeo.

La Comisión revisa la lista una vez al año, generalmente en primavera, basándose en el informe externo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y en un informe propio. El GAFI sacó a Gibraltar en febrero de 2024 de su listado de territorios y países que presentaban deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y las actividades relacionadas con las armas nucleares, químicas o biológicas. También salieron entonces Barbados, Uganda y los Emiratos Árabes Unidos. El hecho de que la propuesta inicial sea conjunta para los tres territorios (Gibraltar, Panamá y Emiratos Árabes Unidos) dificulta las posibilidades de consenso.

El Partido Popular solicitó a finales del pasado enero al Gobierno español que se movilizase para impedir que Gibraltar saliera del registro comunitario de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo. Los populares entienden que el Peñón "continúa siendo un territorio demasiado laxo respecto a sus compromisos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo". Gibraltar tuvo una reunión en Bruselas durante el mismo enero en la que presionó a la UE para abandonar esa lista.

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo (2i), el ministro de Asuntos Exteriores británico, David Lammy (2d), su homólogo español, José Manuel Albares (d), y el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Maros Sefcovic (i), el pasado septiembre. / Lukasz Kobus / COMISIÓN EUROPEA

Dolors Montserrat, actual vicepresidenta portavoz del Grupo del Partido Popular Europeo en la Eurocámara, manifestó entonces que “la debilidad internacional del Gobierno de Pedro Sánchez puede llevar a dejar en la indefensión a España y el Campo de Gibraltar”. “No vamos a tolerar que se pase por alto la pérdida fiscal que inflige Gibraltar cada año a los países -especialmente a España-, que se calcula en cerca de 7.000 millones de dólares estadounidenses”, destacó.

“Mientras el Campo de Gibraltar sigue sufriendo la competencia desleal y sus autoridades luchan contra las mafias y los traficantes, el Peñón vive del juego y elude sus responsabilidades fiscales”, añadió Monserrat. En este sentido, indicó que no debería ni plantearse un escenario en el que se saque a Gibraltar de la lista de territorios sospechosos sin que el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar post-Brexit esté concluido, y su contenido, siga siendo desconocido. Una postura que se mantiene sin cambios.

Un precedente en abril

La situación tiene un precedente cercano en el tiempo. El 14 de marzo de 2024, la Comisión Europea propuso actualizar su lista para a Gibraltar, junto con otras jurisdicciones. Sin embargo, el 23 de abril de 2024, el Parlamento Europeo -con su anterior composición- no ratificó esta decisión. La iniciativa fue rechazada por 490 votos a favor, 64 en contra y 56 abstenciones. Entonces se planteaba sacar de la lista, además de a Gibraltar, a Panamá, Emiratos Árabes Unidos, Barbados y Uganda.

Entonces, el ex ministro de Exteriores español José Manuel García-Margallo, europarlamentario del grupo popular, afirmó que mientras no se conozcan las condiciones del acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar "que son completamente desconocidas" la Roca no dejaría de estar bajo sospecha. "Hay evidencias recientes que sugieren que Gibraltar no hace los esfuerzos suficientes e incluso facilita la evasión de las sanciones impuestas a Rusia en respuesta a la agresión de Ucrania", rezaba la moción aprobada por la Eurocámara. Unos argumentos similares a los actuales.

Aquella votación fue calificada como "decepcionante" para el Gobierno de Gibraltar, quien se quejó de que "no se basaba en ninguna evaluación técnica".