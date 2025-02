Picardo defiende que España sacará a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales antes de cerrar el tratado

Gibraltar/El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha defendido este jueves que España dejará de considerar a Gibraltar un paraíso fiscal antes incluso de que se cierre el acuerdo todavía en negociación entre la Comisión Europea (CE) y Reino Unido sobre la relación del Peñón con la Unión Europea (UE). “Eso se habló, se pactó y se firmó como el primer tratado (sobre Gibraltar) desde Utrecht. España se comprometió a quitar a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales y estamos a punto de ver que ocurre”, ha dicho en una entrevista con Xabier Fortes en el programa La Noche en 24 Horas de RTVE. "No podemos llegar a un nuevo tratado si no se cumple el último", ha matizado el jefe del Gobierno gibraltareño.

El ministro principal se ha mostrado como siempre "positivo" respecto a la consecución de un tratado de Gibraltar pero sin poner fechas: "No me atrevo ya", ha dicho cuando han pasado nueve años desde el referéndum que abocó a Reino Unido y el Peñón a abandonar la UE, pero "está más cerca" el que se cierren "los pocos temas que quedan". "Es mejor un acuerdo bien hecho que uno rápido, porque sólo así se sostendrá en el tiempo", ha añadido antes de desear que la noticia de un acuerdo llegue mientras siga como jefe del Gobierno. Picardo ya ha anunciado que no volverá a presentarse a unas elecciones. Las últimas fueron en octubre de 2023.

Los equipos negociadores están ahora "discutiendo como se producirá "el control de aduanas e inmigración más allá del sempiterno tema de la soberanía". "Hay que garantizar la seguridad de la zona Schengen porque el control se ejecute de manera que España, siendo el territorio miembro que da acceso, piense que es correcto y que la entrada de bienes y mercancías se maneje de forma que no cree una amenaza al Mercado Único. El 96% de lo que llega a Gibraltar ha llegado a través de la UE", ha explicado el laborista, que cree que cuando se anuncie la solución para el derribo de la Verja le dará "gran satisfacción al pueblo de Gibraltar". Se refiere a que la entrada y salida de Schengen estaría en el puerto y el aeropuerto gibraltareño con el control de la Policía española, algo que rechaza el Gobierno llanito desde el principio. La solución, que no desveló para que la anuncien los actores principales de la negociación, no toca ni a la soberanía británica del Peñón ni a la reclamación de la soberanía por parte española, según Picardo.

Sobre las colas registradas en la Verja en los últimos meses durante la negociación, Picardo cree que han sido excepciones. "Hay administraciones progresistas en Londres, Madrid y Gibraltar. En Bruselas tienen que ser exigentes de cómo se cumple el Código Schengen, no puede ser de otra manera. Hemos buscado una manera de que no haya un problema para la seguridad de Schengen pero podamos seguir teniendo esa fluidez entre los que vienen todos los días a Gibraltar y los gibraltareños que pasan a España mientras no tengamos un acuerdo, porque entonces será una cosa que no tengamos ni que hablar. Hasta ahora ha funcionado muy bien salvo momentos puntuales".

Picardo defendió una vez más la legalidad de los rellenos en el mar, como los que realiza en la cara este para un macroproyecto urbanístico, y los comparó con los que realiza el Puerto de Algeciras. A su juicio, en Gibraltar se realizan en aguas territoriales británicas según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.