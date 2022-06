El Gobierno de Gibraltar y varios de sus bancos se alían contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la venta de armas

La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (Gibraltar Financial Intelligence Unit, GFIU), dependiente del Ministerio de Servicios Financieros y Digitales, ha constituido con la Asociación de Banqueros de Gibraltar (Gibraltar Bankers’ Association, GBA) una asociación público-privada para luchar contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la venta de armas.

Así lo ha informado este martes el Gobierno llanito en un comunicado de prensa en el que anuncia la creación de la llamada Red de Enlace e Inteligencia Financiera (Financial Liaison and Intelligence Network, FLINT). Esta asociación, que estará dirigida por la GFIU, surge de la colaboración entre la Real Policía de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP), el Servicio de Aduanas (HM Customs), la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar (Gibraltar Financial Services Commission, GFSC) y varios bancos de Gibraltar.

"FLINT es una iniciativa que unificará la experiencia y los recursos colectivos de los organismos del sector público responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación [de armas], con la asistencia de expertos del sector bancario. La asociación no sustituye las obligaciones legales de cada una de las entidades declarantes en cuanto a la preparación de informes de actividades sospechosas. Mejorará y favorecerá el intercambio de información entre los miembros de la red a través de las pasarelas legales del marco legislativo de Gibraltar para prevenir y detectar la delincuencia", indica el citado comunicado.

La creación de FLINT, añade el Ejecutivo gibraltareño, "garantizará que todos los socios puedan colaborar en la identificación y gestión de los riesgos emergentes y residuales". "También proporcionará un análisis más exhaustivo y mejor informado a las futuras evaluaciones nacionales de riesgos. El intercambio de información por parte de las fuerzas de seguridad puede tener grandes ventajas a la hora de comprender los riesgos y vulnerabilidades específicas en Gibraltar. Por ejemplo, ayudará a identificar y a impedir que los delincuentes se aprovechen de las instituciones financieras gracias a la inteligencia proporcionada por la GFIU", indica.

Según el director de la GFIU, Edgar López, que dirige esta iniciativa, “FLINT dotará a Gibraltar de una forma innovadora de proteger la integridad de nuestro centro financiero. Ya gozamos de una excelente relación de trabajo con el sector privado, pero la constitución formal de esta asociación hará que nuestros esfuerzos para combatir la delincuencia económica sean más eficaces. Estoy muy agradecido por el apoyo que hemos recibido de la Asociación de Banqueros de Gibraltar y ya estamos deseando continuar con el desarrollo de FLINT”.

Marvin Cartwright, presidente de la GBA, se congratula por "la buena acogida de los bancos a esta iniciativa, lo que refleja nuestro deseo colectivo de contribuir a la reputación de nuestra jurisdicción”.