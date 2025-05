Aplazada hasta diciembre la investigación por la muerte de dos ceutíes en un choque con una patrullera de la Policía de Gibraltar

Gibraltar/La apertura de la segunda investigación sobre las muertes de dos ciudadanos españoles, ambos ceutíes residentes en La Línea, durante la colisión entre una embarcación inflable de casco rígido (RHIB) en la que viajaban y un barco de la Royal Gibraltar Police en aguas españolas en marzo de 2020, ha quedado aplazada para el mes de diciembre.

El caso, que iba a reabrirse el próximo 27 de mayo, ha tenido que postergarse debido a demoras en la obtención de pruebas y las declaraciones de los testigos, según informa GBC (Gibraltar Broadcasting Corporation). La nueva fecha (aún provisional) es el 1 de diciembre.

La primera investigación, realizada en noviembre de 2021, concluyó que los dos ceutíes fueron víctimas de un homicidio doloso, que fue refrendado por el Tribunal Supremo de Gibraltar. De este veredicto no se derivaba una responsabilidad penal porque no se trató de un juicio, sino de un análisis exhaustivo de hechos, pero sí se mantenía abierta la opción de una revisión del caso, tanto por parte policial como de la Corona. En marzo de 2021 ya se concluyó que los dos agentes involucrados en la colisión no se enfrentarían a cargos criminales.

Pero el Tribunal de Apelación anuló hace un año el veredicto a raíz de un recurso de los dos policías gibraltareños involucrados en el accidente al considerar que las indicaciones dadas por el juez de instrucción al jurado eran "profundamente erróneas" y que las pruebas debían examinarse en una nueva investigación. El Tribunal Forense escuchó el viernes los argumentos de las partes y fijó para el 27 de mayo la primera sesión ante un jurado popular. Se espera que el proceso se prolongue durante dos o tres semanas.